Lleida.net obtiene su novena patente en Estados Unidos para su método de notificación eIDAS

Lleida.net ha explicado que su reciente avance patentado se enmarca en un contexto donde la normativa europea exige notificaciones certificadas como paso previo obligatorio para iniciar procedimientos judiciales civiles en territorios como España, conforme a la Ley Orgánica 1/2025. Según ha expuesto la empresa en un comunicado recogido por varios medios, actualmente se registran en España aproximadamente 3,5 millones de procedimientos judiciales anuales que dependen de esta exigencia, y se prevé que regulaciones similares se adopten en otras jurisdicciones en el futuro. En este escenario, la compañía tecnológica catalana ha anunciado la concesión de su novena patente en Estados Unidos para su sistema de certificación de notificaciones electrónicas basado en el estándar europeo eIDAS, la normativa que regula la identificación y los servicios de confianza en transacciones electrónicas.

De acuerdo con la información oficial divulgada por Lleida.net y reproducida por distintos medios, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) concedió la patente el 24 de febrero de 2026. El registro protege un método mediante el cual un operador de telecomunicaciones puede emitir notificaciones certificadas a través de correo electrónico o mensajes SMS. Este procedimiento involucra la verificación de la identidad del destinatario utilizando un servidor proxy conectado con una autoridad de certificación y el uso de un certificado digital instalado en el navegador de la persona receptora. Así, solo la persona destinataria prevista puede acceder al contenido de la notificación.

El nuevo método de Lleida.net ha sido presentado de manera destacada por la firma catalana como una herramienta que responde a los riesgos emergentes del fraude y la suplantación de identidad facilitados por la inteligencia artificial y las denominadas ‘deepfakes’. Según precisa el comunicado de la empresa, el sistema actúa como “un escudo verificado contra la suplantación de identidad generada por inteligencia artificial y el fraude impulsado por ‘deepfakes’”, asegurando que ningún tercero, humano o automatizado, accede o falsifica las comunicaciones bajo este protocolo.

La patente obtenida, cuyo título oficial es “Plataforma y método de certificación de una notificación electrónica para servicios de identificación electrónica y confianza (eIDAS)”, se suma a una serie de anteriores registros concedidos a la compañía en distintas jurisdicciones. Lleida.net ha señalado que este sistema patentado refuerza la defensa de las comunicaciones digitales, resaltando la importancia de las firmas digitales como barrera de seguridad en transacciones y litigios.

En declaraciones recogidas y traducidas por la empresa, el consejero delegado y fundador de Lleida.net, Sisco Sapena, afirmó: “Las firmas digitales son la barrera más fuerte contra el uso de la inteligencia artificial en procesos fraudulentos”. Sapena añadió que la protección patentada asegura que “una notificación solo pueda ser recibida por su destinatario previsto y tenga plena validez legal ante los tribunales”.

El refuerzo de la propiedad intelectual con esta nueva patente estadounidense amplía la presencia internacional de la compañía en el ámbito de la certificación y la protección legal de la documentación electrónica. Según detalló Lleida.net, la firma ya posee la homologación de la patente equivalente por la Oficina de Patentes Europea y ha acumulado más de 300 patentes en más de 60 países relacionadas con innovaciones en firma electrónica certificada, notificación y contratación.

El medio subraya que la relevancia de estos avances se acentúa en un contexto legal donde las notificaciones certificadas reconocidas tienen un papel clave en la validez de los documentos y actos judiciales digitales. La firma espera que la progresiva extensión de la metodología certificada bajo eIDAS contribuya a fortalecer las garantías y la confianza en las comunicaciones electrónicas en mercados de todo el mundo.