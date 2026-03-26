LaLiga y Royal Bafokeng Nation inauguran una academia de fútbol base de élite en Sudáfrica

El proyecto impulsado por LaLiga y Royal Bafokeng Sports busca atender tanto el desarrollo futbolístico como la transformación social mediante un modelo de formación integral. Según informó el medio a partir del comunicado conjunto, la academia no solo ofrece entrenamiento deportivo, sino que también se integra dentro de la Visión 2035 (Plan 35) de la Royal Bafokeng Nation, que prioriza la inversión en deporte como vía para fortalecer y empoderar comunidades locales en Sudáfrica. Este enfoque amplio conecta la innovación metodológica española con el compromiso social y la infraestructura ya existente en la región.

La puesta en marcha de la Royal Bafokeng Sports LaLiga Academy, según publicó el comunicado recogido por varios medios, representa una alianza estratégica entre LaLiga y Royal Bafokeng Sports (RBS), en nombre de la Royal Bafokeng Nation (RBN). La academia está situada en The Sports Campus @ Marang, dentro del Royal Marang Hotel de Phokeng, un complejo diseñado para satisfacer estándares internacionales de alto rendimiento, con instalaciones que incluyen seis campos de césped natural y dos de artificial, además de un campo de fútbol siete y un Centro de Alto Rendimiento.

De acuerdo con el comunicado citado, el programa de formación se basa en la Metodología LaLiga, referencia internacional en el desarrollo de talentos juveniles. Al frente de esta iniciativa se ubica un entrenador con Licencia UEFA Pro, que asume el cargo de director técnico, quien lidera el ámbito formativo junto con un cuerpo técnico local y bajo supervisión directa del equipo técnico de LaLiga en España. Está previsto que la academia reciba inicialmente a aproximadamente 100 jugadores repartidos en cinco categorías: Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y un equipo senior que competirá en la SARL. Los futbolistas participarán tanto en torneos a nivel comunitario y regional como en competiciones de élite, contando con el apoyo de sistemas avanzados de análisis del rendimiento que buscan optimizar el crecimiento individual de cada joven.

Según consignó el medio, la Royal Bafokeng Sports LaLiga Academy refuerza el interés de ambas instituciones en contribuir activamente al avance del fútbol base en el continente africano. Trésor Penku, director general de LaLiga África, destacó en declaraciones recogidas en el comunicado el “compromiso compartido entre LaLiga y la Royal Bafokeng Nation con el desarrollo responsable y sostenible del fútbol juvenil en África”. Penku subrayó que la colaboración entre la metodología de LaLiga y la infraestructura de RBS creará un entorno ideal para el perfeccionamiento de nuevos talentos, aportando valor al ecosistema futbolístico del país.

Por su parte, Emile Smith, director general en funciones de Royal Bafokeng Sports, señaló que esta colaboración representa un jalón en el desarrollo del talento futbolístico juvenil, generando oportunidades para que jóvenes deportistas tengan acceso a entrenamientos de alta calidad, tutorías y servicios en instalaciones de primer nivel. Smith remarcó que la academia impulsará tanto el progreso de los atletas como la pasión por el deporte entre la población local.

La visión a largo plazo de esta academia incorpora la transferencia de conocimientos desde España, adaptando la experiencia de LaLiga a las condiciones y necesidades locales. Juan Florit, responsable de Proyectos de Fútbol de LaLiga, mencionó en el comunicado que el proyecto busca localizar y potenciar el talento de la región, trasladando la experiencia acumulada en la cantera española para crear valor sostenible en el entorno deportivo africano.

Según reportó el mismo comunicado oficial, LaLiga mantiene una posición de referencia en el desarrollo de futbolistas jóvenes a nivel internacional, con un valor de mercado combinado de 1.477 millones de euros para jugadores formados en sus canteras, lo que constituye el mayor valor frente a otras ligas europeas importantes y supone el 19,8% del total de minutos disputados en la temporada 2024/25. Esta estadística sostiene la apuesta por aplicar el modelo formativo desarrollado en España a nuevos contextos, como el de Sudáfrica.

La inauguración de la academia en Phokeng se presenta como parte de una apuesta más amplia por la profesionalización del deporte y la promoción de nuevas generaciones de futbolistas. El proyecto recibe el respaldo logístico y de supervisión de equipos técnicos con experiencia en el manejo de talento juvenil en Europa, adaptando estos modelos a las particularidades africanas en un entorno que prioriza la excelencia y la apropiación local.

Esta colaboración, detalló el comunicado difundido el jueves, implica no solo el desarrollo de habilidades estrictamente deportivas, sino también la transmisión de valores y buenas prácticas que buscan fortalecer la identidad e integración de los jóvenes en su entorno. La academia se plantea como un referente regional que articulará competiciones y actividades comunitarias, integrando tecnología de análisis de rendimiento y oportunidades educativas en una sola plataforma dedicada al fútbol base.