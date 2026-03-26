La UE endurece las normas para reducir la contaminación del agua

La reforma europea sobre la calidad del agua incluye el seguimiento reforzado de microplásticos y de indicadores de resistencia a los antimicrobianos, elementos que hasta ahora no formaban parte central de la vigilancia oficial. El Parlamento Europeo ha aprobado la actualización de la legislación dirigida a reducir la contaminación tanto en aguas superficiales como subterráneas, introduciendo límites más estrictos para numerosos compuestos y ampliando la lista de sustancias reguladas. Según detalló el medio de comunicación, las nuevas reglas responden al incremento de sequías, inundaciones y contaminación química, condiciones que han colocado bajo presión los recursos hídricos en el continente.

De acuerdo con lo publicado en el texto del Parlamento Europeo, la reforma endurece los estándares permitidos para diferentes contaminantes y amplía el listado de sustancias que deben recibir control obligatorio. Entre las sustancias incorporadas figuran los compuestos PFAS —también denominados “químicos persistentes”—, los residuos de medicamentos, productos industriales y pesticidas. El eurodiputado Javi López, ponente de la posición del Parlamento, indicó: “Estas nuevas medidas nos proporcionan herramientas más eficaces para responder: normas actualizadas sobre contaminantes, la inclusión de nuevas sustancias, una mejor monitorización y presentación de datos, y una mayor atención a los contaminantes emergentes.”

La nueva legislación establece la obligación de que tanto las aguas de superficie como las subterráneas sean objeto de controles más rigurosos. Según informó la Eurocámara, este cambio responde a la multiplicación de episodios extremos como sequías e inundaciones, fenómenos vinculados también a crisis climáticas, además del crecimiento de la contaminación química. Estos factores han elevado el riesgo para el abastecimiento de agua y para la protección de los ecosistemas, explicó el Parlamento Europeo.

El alcance de la reforma incluye la introducción de controles sobre compuestos que hasta ahora no pertenecían a los sistemas oficiales de vigilancia. Tal es el caso de los indicadores de resistencia a los antimicrobianos, señalados como un tipo de contaminación emergente. Según consignó el medio, la medida también fija la observación estricta de la presencia de microplásticos en los recursos hídricos europeos, un asunto que ha cobrado notoriedad en años recientes.

Además de los nuevos controles, la legislación implica una actualización de los límites legales existentes sobre una serie de contaminantes ya regulados. Estas medidas buscan disminuir el efecto de algunas sustancias que, según especificó el Parlamento Europeo, representaban un riesgo persistente por su presencia continua y su tendencia a acumularse en el medio ambiente y en el agua para consumo humano.

La aprobación en el pleno del Parlamento constituye el paso final para la adopción de las normas, que serán firmadas por ambas instituciones legislativas, el Consejo y el propio Parlamento. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, los países miembro deberán realizar los ajustes necesarios en su legislación nacional, con una fecha límite de adaptación fijada al 21 de diciembre de 2027. La Eurocámara subrayó la importancia de esta fecha para que los principios de la reforma tengan efecto en todo el territorio comunitario.

El medio destacó el contexto en el que estas nuevas disposiciones emergen: fenómenos climáticos extremos y altos niveles de contaminación han motivado a la Unión Europea a actualizar los mecanismos de protección del agua. Frente a un escenario de escasez y deterioro hídrico, las autoridades han decidido fortalecer la normativa y el seguimiento científico sobre el agua, sus contaminantes y las amenazas emergentes identificadas en los análisis de los últimos años.

La decisión del Parlamento Europeo refleja así la orientación del bloque hacia una mayor protección de los recursos frente al agravamiento de los impactos ambientales detectados. Siguiendo la información difundida por el Parlamento, la reforma incluye exigencias adicionales en la presentación de datos y en la adopción de tecnologías para una mejor monitorización, además de revisar la respuesta institucional ante la contaminación por nuevas sustancias.

El Consejo de la Unión Europea tendrá ahora la responsabilidad de firmar conjuntamente con el Parlamento la normativa. Una vez culminado el proceso administrativo y tras la publicación en el Diario Oficial, todas las acciones planteadas en la reforma deberán traducirse en ajustes legales a nivel nacional. Según el Parlamento Europeo, este proceso busca garantizar que la calidad del agua cumpla con estándares elevados en todo el territorio europeo, abordando tanto riesgos conocidos como contaminantes emergentes.