La empresa de EEUU Launch On Demand construirá en República Dominicana un puerto espacial por 519,6 millones

Burton Catledge explicó que la construcción de un puerto espacial estadounidense cerca de la frontera con Haití surge como respuesta directa al avance de instalaciones espaciales de China en América Latina. Según la agencia Bloomberg, Catledge declaró que el objetivo de la iniciativa es “mantener a este tipo de actores fuera del hemisferio occidental” y destacó la importancia de contrarrestar la expansión tecnológica y estratégica de China en la región. La noticia principal es el anuncio de que Launch On Demand Holdings, compañía privada dirigida por Catledge, iniciará la edificación de dicha infraestructura en República Dominicana antes de que finalice el año, con una inversión de 600 millones de dólares (519,6 millones de euros) respaldada por capital privado.

De acuerdo con Bloomberg, la empresa estadounidense planea localizar el porto espacial en una zona próxima a la frontera con Haití, área seleccionada por su posición estratégica dentro del Caribe y la región latinoamericana. Esta instalación busca posicionar a República Dominicana como un punto clave en el sector aeroespacial y dar respuesta al crecimiento de la presencia china en infraestructura espacial en Latinoamérica. El medio recogió declaraciones de Catledge donde se refiere al desarrollo de “instalaciones de doble uso de acceso al espacio” en el continente americano por parte de China. Se subraya así el propósito geopolítico, junto con la voluntad de fortalecer la posición de Estados Unidos y sus aliados frente a actores extrahemisféricos.

El presidente dominicano, Luis Abinader, consideró que el emprendimiento tiene carácter prioritario para el país. Tal como publicó Bloomberg, Abinader afirmó que el proyecto se alinea con las aspiraciones del gobierno de diversificar la economía, tradicionalmente dependiente del turismo y la minería, mediante la apuesta por sectores tecnológicos avanzados como el aeroespacial. Pese a esta consideración, el gobierno dominicano no aportará fondos al desarrollo de la infraestructura, según el reporte de Bloomberg, ya que toda la financiación procederá de inversión privada a través de una firma específicamente no identificada.

El medio estadounidense también detalló que el proyecto se anunció en el marco de una creciente competencia global en la exploración y explotación del espacio. Un informe reciente del Congreso estadounidense, citado por Bloomberg, indica que China ha financiado y construido al menos once estaciones terrestres, instalaciones de seguimiento de satélites y radiotelescopios distribuidos en territorios latinoamericanos. Este contexto refuerza la visión de Launch On Demand de establecer un centro de lanzamiento que actúe como contraparte ante el desarrollo de capacidades espaciales chinas en el hemisferio occidental.

La elección de República Dominicana responde tanto a razones estratégicas como a la política nacional de diversificación económica. El acceso a la inversión privada elimina la dependencia de fondos públicos y se espera que la futura instalación tenga un impacto significativo en la economía local. Según indicaron las fuentes citadas por Bloomberg, este desarrollo podría transformar el perfil industrial y tecnológico del país, al abrir nuevas opciones para la inserción regional en el sector aeroespacial.

Catledge, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y director del proyecto, remarcó en sus declaraciones recogidas por Bloomberg que la misión de la compañía es asegurar una infraestructura espacial amigable a los intereses estadounidenses y occidentales. El puerto espacial no solo permitirá el lanzamiento de satélites sino que también facilitará la investigación y experimentación en el ámbito espacial en el hemisferio, generando oportunidades para empresas tecnológicas de la región.

La decisión de delimitar el financiamiento exclusivamente a capital privado, según informó Bloomberg, muestra el interés de inversionistas en las oportunidades emergentes dentro de la industria espacial sin involucrar recursos públicos dominicanos. El involucramiento de entidades privadas también ha sido presentado como una estrategia para incrementar la flexibilidad y capacidad de innovación del proyecto al margen de la burocracia estatal.

La inversión total estimada en 600 millones de dólares sitúa la iniciativa entre los proyectos aeroportuarios más ambiciosos de la zona, con el potencial de convertir a la República Dominicana en un referente en servicios de lanzamiento espacial para compañías e instituciones científicas en el Caribe y América Latina. Analistas citados en Bloomberg valoran que la instalación podría servir como nodo logístico para operaciones espaciales de empresas estadounidenses y aliadas, incrementando la influencia tecnológica y política en la región.

El anuncio ocurre mientras otras potencias, según el informe del Congreso estadounidense citado por el medio, refuerzan su infraestructura espacial a escala global, lo que ha encendido las alarmas sobre cuestiones de seguridad y autonomía estratégica en el hemisferio. En este contexto, la construcción del puerto espacial estadounidense representa parte de una estrategia más amplia para asegurar la presencia propia ante la expansión de rivales globales en sectores de alta tecnología.

El avance de este proyecto será un nuevo capítulo en la transformación de la oferta industrial y científica dominicana, contándose entre los mayores desembolsos privados previstos en el país en los próximos años. El gobierno dominicano acompaña la iniciativa con apoyo diplomático, destacó Bloomberg, aunque sin participar en la financiación, reafirmando su apuesta por la atracción de inversiones de alto impacto en nuevas áreas de desarrollo económico.