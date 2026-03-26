La CEAR y LaLiga ponen en marcha una serie de clínics formativos para personas refugiadas del CEAR CF

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), junto con la Fundación LaLiga y el apoyo de 'JD Sports', han puesto en marcha una serie de clínics formativos que celebraron por diferentes ciudades de toda España como Madrid, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, y dirigidas a las personas refugiadas que forman parte de los equipos CEAR CF, con el objetivo de reforzar su desarrollo deportivo, la formación técnica y los valores del fútbol.

Bajo el lema 'Goles por Refugio', este novedoso formato basado en formaciones prácticas viene a complementar la actividad que el CEAR CF está desarrollando desde hace siete años con el fin de que las personas refugiadas que llegan a España puedan ver mejorado su proceso de inclusión en España a través del deporte.

Según informó LaLiga este jueves en nota de prensa, los clínics contaron con entrenadores especializados y una metodología alineada con los estándares de la Fundación LaLiga, "ofreciendo a los participantes una experiencia formativa de alto nivel, combinando aprendizaje deportivo, integración, valores y compromiso, tanto en el plano deportivo como en el desarrollo personal".

El primero de los talleres se celebró en Madrid el pasado 24 de marzo en el Centro Deportivo Municipal Las Cruces, y consistió en una sesión de sensibilización acercando la realidad de las personas refugiadas y el impacto del deporte en sus vidas.

En cuanto a lo meramente deportivo, se desarrolló una dinámica lúdica liderada por una monitora de la Fundación LaLiga, para generar un ambiente de deportividad, cooperación, confianza y respeto. Este evento contó igualmente con la presencia e intervención de representantes institucionales de las entidades organizadoras, quienes no quisieron perderse el estreno de este avance del proyecto. Al día siguiente, el 25 de marzo, estos clinics se replicaron en Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria.

"Este nuevo modelo de intervención sociodeportiva basado en la experiencia contrastada que contamos con este colectivo, el cual ha demostrado una vez más que el fútbol es capaz de romper barreras y ser un elemento de gran potencial en materia de inclusión", apunta Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, que destacó que "la metodología usada reforzará los vínculos entre los participantes, mejorando su convivencia y su integración en la sociedad".

Por su parte, Violeta Brull, del equipo de Alianzas Corporativas de CEAR, subraya la importancia de este tipo de iniciativas para las personas refugiadas. "Para muchas de las personas que participan en CEAR CF, el fútbol es mucho más que un deporte. Es un espacio de encuentro, aprendizaje y sentido de pertenencia que refuerza su proceso de inclusión", advierte.

Desde que nació la iniciativa CEAR CF, fruto de la sinergia que la Fundación LaLiga y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado mantienen desde 2019, más de 300 personas han participado en diferentes actividades relacionadas con la práctica deportiva y el fomento de sus valores inclusivos.

"La filosofía es que el fútbol sea una poderosa herramienta para promover valores como la solidaridad, la inclusión, la convivencia, el trabajo en equipo o la diversidad. Porque el fútbol no entiende de fronteras", recordó la patronal de clubes.