Junts reitera su rechazo al decreto de vivienda y dice que el Estado es el que más se enriquece con la venta de casas

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, propuso que el Estado debería responsabilizarse por los impagos de los inquilinos vulnerables, al afirmar que esto solucionaría tanto los problemas de quienes alquilan como los de los pequeños propietarios afectados. La diputada recalcó que actualmente existen numerosos arrendadores pequeños que también se ven perjudicados por la situación actual. En ese marco, Nogueras expresó que no colaborarían para mantener lo que describe como un error persistente en la política de vivienda del gobierno central.

Según informó Europa Press a partir de una entrevista concedida a TVE en el programa 'La Hora de La 1', Nogueras manifestó el rechazo rotundo de Junts al decreto de prórroga de alquileres impulsado por el Ejecutivo. En ese contexto, la portavoz sostuvo que el Estado es “quien se está enriqueciendo más” con la crisis habitacional, apuntando a que la recaudación fiscal derivada de la venta de viviendas incrementa los ingresos estatales mientras propietarios e inquilinos enfrentan mayores dificultades.

El paquete de medidas cuya aprobación rechaza Junts incluye la extensión de contratos de alquiler de viviendas que concluyan antes del 31 de diciembre de 2027, una iniciativa impulsada por Sumar. En virtud de dicha normativa, los incrementos permitidos en los alquileres de estos inmuebles no podrán superar un dos por ciento. Nogueras argumentó, según recogió Europa Press, que estas disposiciones no resuelven el problema y describió las políticas de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez como un fracaso.

De acuerdo con las declaraciones de la diputada, la situación ha generado que varios pequeños propietarios opten por vender sus viviendas, lo que, en su opinión, termina beneficiando más al propio Estado debido al aumento en la recaudación de impuestos por transacciones inmobiliarias. Nogueras describió que las medidas actuales cargan la responsabilidad de las políticas sociales sobre propietarios privados, situación que, según la portavoz de Junts, ha derivado en una confrontación entre inquilinos y caseros.

A lo largo de su intervención difundida por Europa Press, Nogueras rechazó que Junts vaya a contribuir para mantener medidas que, en sus palabras, han destruido el mercado del alquiler y fragmentado el debate social en torno a la vivienda. Reiteró que sería preferible que el Estado afrontara los impagos de los inquilinos con dificultades, para así resolver la situación tanto de los arrendadores más pequeños como de las familias vulnerables.

En este marco, la líder parlamentaria independentista también cuestionó la proliferación de trámites burocráticos en el ámbito de la vivienda, insistiendo en que se debería eliminar estas trabas para facilitar soluciones más directas y efectivas a quienes actualmente sufren las consecuencias. Según publicó Europa Press, estas críticas refuerzan la posición de Junts contra el nuevo decreto, y explican su decisión de no respaldar el conjunto de medidas propuestas por el gobierno en materia de alquiler y prórrogas de contrato.

Nogueras también indicó que el enfoque del Ejecutivo ha polarizado la discusión, enfrentando a propietarios e inquilinos, en vez de buscar alternativas que beneficien a ambas partes. La portavoz de Junts remarcó que existen muchos propietarios particulares en situación precaria y que las actuales medidas no contemplan su realidad, a la vez que los inquilinos vulnerables no encuentran una solución definitiva. Según consignó Europa Press, la dirigente concluyó que la orientación actual de las políticas habitacionales, lejos de resolver la crisis, la agudiza al priorizar la recaudación fiscal antes que la protección social efectiva.