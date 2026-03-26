Joma presenta las nuevas equipaciones de la selección de fútbol de Honduras en un evento exclusivo en su sede

La sostenibilidad y la tecnología textil ocuparon un lugar central durante la jornada de presentación de las nuevas equipaciones deportivas de Honduras, ya que los uniformes fueron confeccionados con tejidos técnicos como el jacquard y poliéster reciclado, combinando la innovación con un enfoque ambiental. Según informó Joma, la cita tuvo lugar en la sede central de la marca española, ubicada en Portillo de Toledo, donde se reunieron figuras del deporte, directivos, patrocinadores y representantes institucionales para mostrar la colaboración entre la Federación Hondureña de Fútbol y la firma.

Joma detalló que el evento exclusivo se desarrolló con la asistencia de jugadores de la selección masculina de fútbol de Honduras, integrantes del cuerpo técnico, representantes de la empresa Diunsa, de la Federación Hondureña de Fútbol y miembros de la Fundación Real Madrid, como Mateo Figueroa. José Francisco Molina, conocido por su trayectoria como portero en equipos como el Atlético de Madrid y la selección española, y actual seleccionador nacional de Honduras, tomó parte en la presentación, donde se le rindió un reconocimiento especial por su trabajo al frente del combinado catracho.

Durante la jornada, los futbolistas mostraron los nuevos uniformes en una pasarela ante los invitados. Según comunicó Joma, los cuatro conjuntos diseñados buscan responder a las exigencias del fútbol contemporáneo y reflejan la evolución y proyección del equipo hondureño en el ámbito internacional. Además, la colección presentada incluye líneas de ropa para entrenamiento y paseo, dotadas con materiales que priorizan la ligereza, la resistencia y la adaptación a los movimientos de los jugadores.

El medio detalló que la apuesta por tejidos reciclados y técnicas como el jacquard refuerza el compromiso de la marca con la reducción del impacto ambiental, sin perder de vista la necesidad de mantener altos estándares de rendimiento deportivo. Adicionalmente, las nuevas equipaciones integran avanzadas tecnologías textiles como el “MICRO-MESH SYSTEM” y áreas de ventilación, que favorecen la disipación del calor y mantienen la frescura de los deportistas en escenarios de alta demanda física.

Joma destacó que la presentación sirvió para consolidar la alianza con la selección masculina de Honduras, un vínculo que consideran estratégico para promover la internacionalización y la competitividad de ambos actores. Los asistentes también participaron en un recorrido por las instalaciones de la empresa, apreciando de primera mano los procesos de desarrollo y fabricación de las prendas.

Durante el evento, la colaboración entre Joma y la selección hondureña fue descrita como una base sólida para afrontar futuros retos y potenciar la imagen del equipo en el exterior. “Este encuentro ha puesto en valor la relación entre la Federación Hondureña de Fútbol y Joma, consolidando una alianza basada en el compromiso con el rendimiento deportivo y la proyección internacional de la selección”, afirmó la firma española de acuerdo con lo publicado por el medio.

Alberto López, Consejero Delegado de Joma, expresó: “La casa de Joma estará siempre abierta para la selección nacional de Honduras. Estamos muy satisfechos de seguir construyendo esta colaboración conjunta y deseamos que esta nueva etapa esté llena de éxitos”.

El acto resultó un espacio de interacción entre jugadores, patrocinadores y responsables institucionales, destinado a resaltar la importancia de la innovación aplicable al diseño de equipaciones en el contexto deportivo contemporáneo y a exhibir cómo el trabajo conjunto puede traducirse en avances tanto para la marca como para la selección nacional, según consignó el medio.