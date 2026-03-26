Grenergy consolida su alianza con la china BYD y comprará 2,6 GWh de baterías para su proyecto Central Oasis

Entre los últimos movimientos logísticos del sector energético en Chile, el buque Star Loen partió de Dachan con 168 baterías destinadas a la planta Gran Teno. Se espera que la embarcación arribe a su destino a mediados de abril, mientras las obras de cimentación en el sitio progresan con el objetivo de concretar la conexión de los sistemas durante el segundo trimestre de este año. Esta operación forma parte de la nueva alianza entre Grenergy y la empresa china BYD, enfocada en fortalecer la infraestructura de almacenamiento energético en el país sudamericano.

Según informó Grenergy, la empresa ha alcanzado un acuerdo con BYD Energy Storage para adquirir 2,6 gigavatios-hora (GWh) en sistemas avanzados de almacenamiento energético, que serán implementados en la plataforma Central Oasis, ubicada en la región central de Chile. El plan contempla la integración de 468 baterías del modelo MC Cube T, fabricadas por BYD y equipadas con la tecnología de baterías Blade. El medio detalló que este suministro permitirá ampliar la capacidad operativa y de almacenamiento del complejo, contribuyendo a la viabilidad de proyectos de energía limpia.

El medio consignó que este contrato se añade al acuerdo previo realizado en mayo del año anterior, cuando Grenergy adquirió 624 baterías (3,5 GWh) también a BYD, destinadas a la fase VI del proyecto Oasis de Atacama, conocido como Elena. Dicha operación representó el mayor suministro de baterías en América Latina y el segundo a nivel global durante el último año, y sentó las bases para la ampliación de la plataforma Central Oasis en la zona centro de Chile.

Las 468 nuevas baterías se distribuirán entre las fases I, II, III y IV de Central Oasis, que incluyen los proyectos Gran Teno (241 MW solares y 939 MWh de almacenamiento), Planchón (108 MW solares y 402 MWh de almacenamiento), Tamango (49 MW solares y 168 MWh de almacenamiento) y Monte Águila (340 MW solares y 1,1 GWh de almacenamiento). Estas instalaciones reflejan la apuesta del grupo por reforzar la capacidad de almacenamiento y gestión de energía renovable en diferentes puntos estratégicos del territorio chileno.

Además, Grenergy informó el cierre de una financiación sénior sin recurso por un monto de 355 millones de dólares (aproximadamente 307 millones de euros) destinada a la construcción de las plantas Teno, Tamango y Planchón. Este financiamiento fue suscrito por un consorcio internacional de bancos liderado por BNP Paribas y que incluyó la participación de Banco Santander y Rabobank. De acuerdo con lo publicado, la plataforma Central Oasis se plantea alcanzar una capacidad operacional de 1,1 gigavatios (GW) en generación solar y 4 GWh de almacenamiento, con una inversión total estimada en 900 millones de dólares (unos 779 millones de euros). La entrada en funcionamiento está programada entre los años 2026 y 2027.

El consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés, destacó la importancia de mantener como socio estratégico a BYD, remarcando que la colaboración facilita la construcción de redes eléctricas más flexibles y eficientes mediante el almacenamiento de energía. Según reportó la compañía, la expansión de la plataforma comenzó en el norte del país con Oasis de Atacama y, tras su consolidación, se extiende ahora al centro de Chile a través de Central Oasis; existen planes para replicar este modelo en otros mercados, entre ellos España.

Por otro lado, Yin Xueqin, directora general de la División de Baterías de Almacenamiento de Energía y Nuevas Aplicaciones de BYD, expresó la satisfacción de la firma asiática por avanzar en los proyectos Oasis de Atacama y Central Oasis junto a Grenergy. Según recogió la compañía, la representante de BYD señaló que sus tecnologías de almacenamiento buscan “contribuir de manera significativa a un futuro más sostenible” y resaltó la confianza depositada por Grenergy en la colaboración bilateral. Añadió que esperan continuar trabajando en proyectos relacionados con energías renovables.

La plataforma Central Oasis representa uno de los principales avances en integración de energía solar y almacenamiento en América Latina. Con la tecnología MC Cube T basada en baterías Blade y el respaldo de grandes entidades financieras internacionales, el desarrollo de estos proyectos impulsa tanto la capacidad energética renovable de Chile como la expansión estratégica de compañías como Grenergy y BYD en la región y a futuro en el mercado europeo, potenciando el uso de soluciones tecnológicas avanzadas y el financiamiento internacional de iniciativas verdes.