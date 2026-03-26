Finlandia reúne a una decena de líderes para tratar la cooperación en defensa en la región báltica

Durante una reunión bilateral realizada antes del encuentro principal, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, coincidieron en la importancia de mantener canales de comunicación con socios internacionales con el propósito de contribuir a la resolución del conflicto en Oriente Próximo. Ambas autoridades destacaron la necesidad de garantizar la libertad de tránsito por el estrecho de Ormuz. Este posicionamiento formó parte de los temas abordados en el marco de la cita internacional celebrada en Helsinki, centrada en cuestiones de seguridad continental, cooperación militar y estrategias para responder a la ofensiva rusa en el este de Europa.

De acuerdo con información divulgada por la Presidencia finlandesa, la capital del país acogió este jueves a líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés). Este grupo reúne a una decena de países nórdicos y del norte europeo, cuya colaboración se centra en fortalecer la defensa en la región báltica. Dentro de la agenda del encuentro figuró la discusión sobre el respaldo conjunto a Ucrania frente a la ofensiva rusa, así como asuntos relacionados con la seguridad en el contexto europeo.

Tal como consignó la fuente oficial, la JEF, liderada por Reino Unido, incluye a Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Suecia, Noruega y Países Bajos, todos ellos integrados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta alianza busca potenciar sus capacidades de defensa mediante la realización de ejercicios conjuntos, con el objetivo de elevar la preparación de los ejércitos participantes frente a diferentes tipos de crisis y garantizar la capacidad de actuación rápida cuando las circunstancias lo requieran.

El medio Downing Street informó sobre el encuentro entre Starmer y Stubb, donde ambos mandatarios abordaron estrategias para mantener la presión sobre Rusia ante la ausencia de señales de disposición rusa para frenar la guerra en Ucrania. Entre las acciones debatidas figuraron el endurecimiento de sanciones contra Rusia y la coordinación de esfuerzos orientados a contrarrestar al denominado “flota fantasma rusa”, estructura utilizada por Moscú para evadir sanciones internacionales.

Según publicó la Presidencia finlandesa, los líderes de la JEF trataron de definir nuevos mecanismos de apoyo a Ucrania, incluyendo el fortalecimiento del intercambio de información en materia de defensa y el aumento de la cooperación en suministros y logística militar, a fin de reforzar la capacidad ucraniana de resistir la agresión rusa. El bloque explora iniciativas que permitan responder con mayor agilidad ante situaciones de crisis bélicas o amenazas híbridas en Europa del Norte.

La cita de Helsinki también abordó el contexto ampliado de seguridad en el continente, considerando la evolución de la guerra en Ucrania y el entorno geopolítico en el Báltico. Las discusiones incluyeron la revisión de operativos conjuntos y la evaluación de escenarios que demanden una respuesta militar coordinada, tanto dentro del marco de la OTAN como al amparo de la JEF.

El medio Downing Street detalló que, en el ámbito internacional, los líderes participantes manifestaron interés en mantener relaciones directas con otros aliados estratégicos fuera de Europa, en especial con aquellos actores que pueden desempeñar un papel relevante ante las crisis en regiones como Oriente Próximo. El encuentro en Finlandia subrayó la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos y de trabajar en esfuerzos multilaterales para gestionar conflictos que puedan alterar la estabilidad global.

El compromiso común de los miembros de la JEF se centra en la modernización de sus capacidades militares, en el desarrollo de operaciones conjuntas y en la preparación para hacer frente a desafíos emergentes que puedan afectar la seguridad de Europa y de los aliados de la OTAN, indicó la Presidencia finlandesa. La estructura de la JEF refuerza la interoperabilidad entre los ejércitos nórdicos y británico, y fomenta el intercambio de recursos, información táctica y estrategias de disuasión colectiva.

Los participantes de la reunión reafirmaron el respaldo a Ucrania, tanto en la provisión de ayuda militar como en la asistencia económica y humanitaria, ante la persistencia del conflicto y su impacto sobre la seguridad regional. La agenda del encuentro incluyó la evaluación de los mecanismos de coordinación para optimizar la cooperación en respuesta a amenazas digitales y operaciones encubiertas vinculadas a Rusia. A través de estos acuerdos, los países de la JEF buscan presentar un frente unificado capaz de proteger los intereses de sus naciones y la estabilidad de la región báltica.