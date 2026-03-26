España se incorpora a la plataforma Open Research Europe para impulsar la publicación científica en abierto

El anuncio de la incorporación de España a la plataforma Open Research Europe (ORE) representa un cambio relevante en la forma en que los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos se comparten y evalúan en el entorno científico europeo. De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, este paso se enmarca dentro de una serie de cambios orientados a diversificar y modernizar los mecanismos de comunicación científica, cumpliendo con uno de los compromisos principales de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA).

Tal como reportó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y publicó la plataforma Open Research Europe, la decisión fue adoptada por la Comisión de Gobierno de Ciencia Abierta, presidida por el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa. Esta comisión integra al propio ministerio y a sus organismos vinculados, como la Agencia Estatal de Investigación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, el Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), junto con otras instituciones como el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, y la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu.

Según informó el propio Ministerio, la FECYT será la entidad que represente formalmente a España dentro de la plataforma. Open Research Europe, impulsada por la Comisión Europea y lanzada en 2021, opera como un espacio público para publicar resultados científicos en acceso abierto. Utiliza software de código abierto y está concebida como un espacio alternativo a los servicios editoriales comerciales, con énfasis en la gratuidad de la lectura, la publicación y la reutilización de los resultados amparados por licencias abiertas.

ORE adopta prácticas de ciencia abierta, eliminando tasas para los autores y facilitando la revisión por pares de forma abierta y transparente. Así, cualquier resultado puede ser difundido a lo largo de todas las fases del proceso investigador, lo que permite que una amplia variedad de productos, no solo artículos tradicionales, sean reconocidos como resultados científicos válidos y puedan citarse de forma formal. Las revisiones a los trabajos también reciben visibilidad y reconocimiento como contribuciones citables, destacando su valor en el proceso de investigación y publicación.

La infraestructura de ORE ha conseguido integrar publicaciones de autores pertenecientes a 350 instituciones de 45 países diferentes, según datos aportados por la plataforma y confirmados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La entrada de España, junto con otros diez países prevista para finales de este año, supondrá un refuerzo importante de esta vía, consolidando alternativas a las revistas de pago convencionales. Además, la nueva configuración promoverá un modelo de gobernanza colectiva entre las principales agencias de financiación y organismos de investigación europeos, quienes compartirán tanto la gestión como la financiación de la plataforma. El periodo inicial de esta nueva etapa abarcará cinco años, comprendidos entre 2026 y 2030.

El modelo de gestión será compartido entre España, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, la FECYT y el CSIC, y organizaciones de distintos países europeos. Entre ellas se encuentran el Austrian Science Fund de Austria, la Agence Nationale de la Recherche y el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania, el Ministerio de Universidades e Investigación de Italia, el Consejo de Investigación de los Países Bajos, el Research Council of Norway, la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal, la Slovenian Research and Innovation Agency de Eslovenia, las principales agencias financiadoras suecas, y la Swiss National Science Foundation de Suiza. El CERN asumirá el papel de operador técnico del servicio.

Open Research Europe está abierta a que más organizaciones y agencias de investigación internacionales se integren como miembros, lo que permite proyectar la difusión de los valores y objetivos de la plataforma más allá de las fronteras europeas. La infraestructura sostiene principios de sostenibilidad, equidad, diversidad, inclusión, calidad e integridad científica como base para el desarrollo de la ciencia abierta a nivel global.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades subrayó que la política de acceso abierto que promueve ORE facilita la libre circulación del conocimiento y contribuye a una mayor transparencia en el proceso científico, al tiempo que fortalece la colaboración entre la comunidad investigadora de distintos países. Según especificó el medio Open Research Europe, publicar en la plataforma permite la inmediata puesta a disposición pública de los resultados, acortando los tiempos tradicionales de espera en la publicación y revisión, y eliminando barreras económicas y legales en el acceso y reutilización de los contenidos.

El compromiso con esta plataforma cumple un objetivo estratégico para España y los países socios: la adopción de prácticas de publicación que impulsen una ciencia más accesible y colaborativa, basada en el apoyo mutuo de las instituciones públicas. ORE, al funcionar bajo un esquema de financiación colectiva y gobernanza multipartita, pretende consolidar una alternativa robusta ante el modelo dominante de revistas de pago, favoreciendo una mayor equidad y transparencia en la comunicación científica, según concluyó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.