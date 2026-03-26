El viento y las olas ponen en aviso a siete CCAA, con Baleares, Cataluña y C.Valenciana en nivel naranja

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología indican que este jueves los termómetros experimentarán un descenso generalizado en la mayor parte del país, especialmente en el noreste de la península, donde la bajada será especialmente acusada en áreas del Pirineo, el centro norte y el este peninsular. Esta situación se acompaña de un escenario meteorológico adverso que ha llevado a establecer avisos en diez comunidades autónomas, principalmente por rachas de viento intensas, fuerte oleaje, nevadas y bajas temperaturas.

Según publicó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana presentan los niveles de riesgo más altos con alertas naranjas. Las provincias concretas con avisos de esta magnitud son Castellón y Tarragona por viento, mientras que Girona y Tarragona mantienen la alerta por oleaje, al igual que las islas de Mallorca y Menorca. La fuente oficial aclara que otras regiones como Huesca, Teruel, Zaragoza, Menorca, Girona y Lleida también permanecen bajo aviso, si bien en estos casos los riesgos asociados se centran en vientos menos severos. Por lo que respecta al oleaje, las costas de Almería, Cádiz y A Coruña se encuentran incluidas en el ciclo de advertencias.

En el caso de la nieve, el Pirineo navarro ha activado un aviso ante la posibilidad de acumulaciones relevantes, especialmente en la zona occidental, donde la cota se ubicará entre 900 y 1.100 metros. De acuerdo con la información de la AEMET, no se descartan heladas débiles en las áreas montañosas de la mitad norte del país. Los bancos de niebla matinales también formarán parte del panorama climático en distintas sierras del norte peninsular.

El organismo estatal detalló que las precipitaciones, en su mayoría de carácter débil, aparecerán al norte, abarcando la vertiente cantábrica, el alto Ebro, áreas septentrionales del Sistema Ibérico, los Pirineos y Mallorca. En menor medida, podrían extenderse a otros espacios del archipiélago balear y el litoral central catalán. En tanto, la nubosidad cubrirá de manera principal el extremo norte y el norte de Baleares, con tendencia a ir despejando hacia la meseta y la Ibérica, mientras que en el sur y este peninsular, especialmente en regiones de Alborán y el Estrecho, el cielo se mostrará parcialmente nublado. El resto de la geografía nacional permanecerá mayoritariamente despejado, salvo por la presencia de nubes de tipo alto.

Respecto a Canarias, la AEMET informó que persiste cierta inestabilidad en las islas montañosas, donde se registrarán lluvias bajo cielos cubiertos, aunque en el sur de este archipiélago las condiciones serán más estables y el cielo estará poco nublado.

En cuanto a las temperaturas, el organismo estatal precisó que las máximas mantendrán valores semejantes a los días previos en Canarias occidentales, el extremo noroeste peninsular y Andalucía. En esta última, habrá incluso ligero ascenso de termómetros, especialmente en el sur. El resto del territorio observará un descenso térmico, que se sentirá especialmente en la franja pirenaica y regiones centrales y orientales de la península. Las temperaturas mínimas mostrarán una evolución dispar: se registrarán aumentos de ligeros a moderados en la mitad sur, mientras en el norte predominarán los descensos, salvo que los archipiélagos, donde no se anticipan grandes variaciones.

En materia de vientos, la Agencia Estatal de Meteorología señaló que predominarán corrientes de componente norte de intensidad moderada en casi toda la península, a excepción del tercio sur, donde prevalecerán vientos procedentes del este. Se prevén ráfagas muy fuertes en el valle del Ebro y sus proximidades, así como en el Pirineo, la región del Ampurdán, el norte de Baleares, el litoral gallego y, según avance el día, en el Estrecho y algunas zonas de Alborán. También pueden presentarse rachas significativas en áreas de la Ibérica y en Canarias.

Tal como refirió la AEMET, el conjunto de estas condiciones meteorológicas impone una vigilancia especialmente atenta en las diez comunidades autónomas afectadas, con protocolos de actuación y recomendaciones para la población ante la variedad de riesgos derivados de vientos, nevadas, oleaje y bajas temperaturas que definirán la jornada en buena parte del territorio español.