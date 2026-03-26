El Reina Sofía desaconseja "rotundamente" el traslado del 'Guernica' ante el riesgo de "nuevas grietas y desgarros"

El informe técnico emitido por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía recalca que la fragilidad estructural del ‘Guernica’ de Pablo Picasso se ha incrementado a lo largo de los años debido a factores como las mezclas de materiales presentes en la pintura, así como por los múltiples tratamientos de restauración que ha requerido la obra en diferentes momentos de su historia, especialmente tras sus traslados y manipulaciones. Esta advertencia se produce luego de que el Gobierno Vasco solicitara el préstamo temporal del cuadro para exhibirlo en el Museo Guggenheim de Bilbao entre octubre de 2026 y junio de 2027, en coincidencia con el noventa aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y el bombardeo de Gernika. Según reportó el medio Europa Press, el museo desaconseja “rotundamente” cualquier traslado de la pieza debido a los riesgos específicos que implican las vibraciones durante el transporte.

De acuerdo con la evaluación publicada por Europa Press, el análisis del departamento de conservación indica que las vibraciones resultan inevitables en el manejo y traslado de obras de arte de gran formato, como el ‘Guernica’, situación que podría derivar en “nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte”. El informe, acompañado por imágenes detalladas del estado actual del cuadro, especifica que el lienzo mantiene actualmente unas condiciones estables gracias al estricto control ambiental en el museo, pero cualquier desplazamiento supondría una amenaza significativa para la estabilidad del material.

El departamento de conservación expone que para comprender completamente el estado actual del ‘Guernica’ resulta necesario analizar el proceso creativo de Picasso, la evolución de la obra y la composición material sobre el lienzo. El documento precisa que la tela utilizada por el artista no presenta costuras y combina lino en la urdimbre (sentido horizontal) y yute en la trama (sentido vertical). La preparación original incluye una capa de cola animal y una imprimación blanca a base de aceite, sobre la cual Picasso aplicó tanto dibujo a carboncillo como distintas capas de pintura, alternando zonas de alta transparencia con otras densamente cubiertas que llegan a ocultar completamente la preparación y el dibujo subyacente.

El marco del ‘Guernica’ también ha sufrido modificaciones a lo largo de su existencia. El soporte original, construido con madera de pino albar y compuesto por quince piezas, fue reemplazado en 1964 por un sistema de tensado especial diseñado por Andrew Olah, el carpintero del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Según Europa Press, este cambio se realizó tras varios desplazamientos y restauraciones que la obra soportó entre 1943 y 1957. La última intervención se realizó bajo la supervisión de Jean Volkmer, jefa del Departamento de Restauración del MoMA, que consolidó la superficie pictórica con una mezcla de cera-resina aplicada por el reverso del lienzo.

La documentación técnica del museo recuerda que después de esta intervención, el ‘Guernica’ volvió a viajar temporalmente por varias ciudades de Estados Unidos, hasta que, ante la preocupación por su deterioro, se decidió suspender cualquier nuevo traslado a la espera de su regreso definitivo a España. Picasso mismo se opuso a nuevas salidas de la pintura fuera de Nueva York, rechazando solicitudes para enviarla a Londres en 1960 y a París en 1967, según consignó Europa Press.

Los estudios recientes sobre la obra han revelado un conjunto notable de alteraciones. El perímetro del lienzo, según los análisis con luz visible de ultra alta resolución realizados desde 2012 y referidos por Europa Press, evidencia daños ocasionados por el repetido clavado y desclavado del lienzo al bastidor, así como por las fuertes tensiones durante el montaje, intensificadas por su gran tamaño. En la capa pictórica, el informe describe la presencia frecuente de grietas, craquelados y microfisuras fruto de los numerosos enrollados, desplazamientos y manipulaciones realizados especialmente durante el periodo en que la pintura permaneció en itinerancia.

Europa Press detalla que otra preocupación identificada en informes publicados en 2018 reside en la presencia de un medio oleorresinoso, típico de las pinturas industriales de los años treinta, mezclado con los óleos empleados. Esta combinación aumenta la rigidez de la capa pictórica y la hace más propensa a agrietarse con el tiempo, condición que se intensificaría al exponer la obra a las vibraciones inherentes al transporte. Además, el inventario de daños recogido por los técnicos incluye pérdidas de material, desgarros en la textura, manchas, perforaciones, repintes, acumulación de suciedad y restos de un acto vandálico perpetrado contra la obra en 1974.

El debate sobre el traslado del ‘Guernica’ ganó relevancia luego de que la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística vasca, Ibone Bengoetxea, subrayara que la solicitud para un préstamo temporal “no se debe despachar con un no, sin un análisis serio y en profundidad”. En declaraciones recogidas por Europa Press, la representante del Gobierno Vasco insistió en que la cuestión implica un compromiso con la memoria, el reconocimiento y la reparación histórica, y abogó por una colaboración entre los gobiernos involucrados para revisar el caso.

El documento del Reina Sofía sostiene que el criterio técnico se fundamenta en los daños acumulados y las particularidades físicas de la obra elaborada por Picasso. Al resaltar las consecuencias potenciales del transporte, el informe insiste en que solo un estricto control ambiental en la ubicación actual puede garantizar la integridad futura de la pintura. Europa Press indica que el informe finaliza con una recomendación tajante: “Se desaconseja rotundamente su traslado”.