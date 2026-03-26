El Museo del Prado apaga las luces por el clima con 'Las Meninas' como emblema de 'La Hora del Planeta'

La propuesta visual impulsada por el Museo del Prado para 'La Hora del Planeta' se inspira en la estructura de la obra 'Las Meninas', de Diego Velázquez, destacando la relevancia de cada detalle para el resultado final y estableciendo un paralelismo con la suma de esfuerzos individuales frente al cambio climático. Según informó el medio, la pinacoteca, en colaboración con WWF, invita a la ciudadanía a unirse a la celebración de 'La Hora del Planeta' este sábado 28 de marzo, bajo el lema 'Cada gesto cuenta'. El evento global consiste en apagar las luces durante una hora como símbolo del compromiso colectivo con la protección ambiental.

De acuerdo con la información proporcionada por el Museo del Prado y WWF, esta acción se presenta a través de una pieza audiovisual lanzada este jueves, que utiliza elementos de la famosa pintura de Velázquez para ilustrar cómo la combinación de acciones individuales resulta esencial en la lucha frente a la crisis climática. El recorrido visual por 'Las Meninas' enfatiza el valor de cada trazo, transmitiendo la idea de que cualquier contribución —por pequeña que sea— forma parte de un todo mayor, en línea con el mensaje central de la iniciativa ambiental.

Tal como publicó el medio, esta colaboración entre el Museo del Prado y WWF refuerza la importancia de la participación ciudadana para proteger tanto el clima como la naturaleza. La campaña recuerda que el aporte de cada persona puede llevar a avances significativos cuando se combina con el esfuerzo de la comunidad global. Esta jornada de 'La Hora del Planeta', que convoca a cientos de ciudades y millones de personas en el mundo, se convierte en una oportunidad para que instituciones culturales de gran relevancia como el Prado respalden públicamente la causa climática.

La iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad del Museo del Prado correspondiente al periodo 2026-2028. El medio detalló que esta estrategia contempla la transformación del modelo de gestión ambiental de la institución, orientándose hacia prácticas más responsables y sostenibles. Como parte de estos avances, la pinacoteca ha formalizado su inscripción en el Registro de huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica, consolidando sus esfuerzos de reducción de emisiones y certificación de impacto ecológico.

Entre las medidas adoptadas, el Prado destaca la sustitución completa de su sistema de iluminación convencional por tecnología LED, lo que ha permitido evitar la emisión de 372 toneladas anuales de dióxido de carbono. Además, la optimización de los sistemas de climatización y la gestión hídrica del edificio Villanueva han contribuido a mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de recursos, según consignó el medio.

Este tipo de acciones no son nuevas en la trayectoria del Museo del Prado. Durante la Cumbre del Clima celebrada en Madrid en 2019, la institución y WWF llevaron a cabo la campaña '1,5ºC Lo cambia todo'. En esa ocasión, el museo intervino digitalmente cuatro piezas emblemáticas de su colección para advertir sobre las consecuencias del calentamiento global. El medio detalló que las obras intervenidas incluían un Felipe IV a caballo representado parcialmente sumergido por el aumento del nivel del mar y una versión del cuadro 'El paso de la laguna Estigia' de Patinir que integraba la figura de refugiados climáticos, transmitiendo visualmente la gravedad de los posibles escenarios futuros vinculados al clima.

El planteamiento de emplear obras icónicas como 'Las Meninas' busca conectar el mensaje ambiental con el patrimonio artístico, haciendo más comprensible el impacto de las pequeñas acciones en cuestiones de alcance global. Según reportó el medio, la pieza audiovisual lanzada subraya que la suma de gestos individuales puede generar cambios significativos, en paralelo al modo en que cada elemento en una obra maestra contribuye a su sentido y valor.

WWF, organización internacional dedicada a la conservación ambiental, colabora estrechamente con instituciones culturales en campañas de concienciación y acción colectiva. Según la información publicada, tanto WWF como el Museo del Prado han manifestado la necesidad de fortalecer alianzas en todos los ámbitos de la sociedad para responder de manera efectiva a la amenaza climática. El evento de 'La Hora del Planeta' se consolida así como un espacio simbólico en el que confluyen mensajes artísticos y científicos para movilizar a la ciudadanía y sensibilizar acerca de la urgencia de actuar ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

El medio resaltó que la propuesta de apagar las luces no solo supone una acción simbólica, sino también un recordatorio del poder de la acción común, y de la responsabilidad compartida entre individuos, instituciones y organizaciones. La colaboración sostenida entre el Museo del Prado y WWF responde a objetivos amplios de fomentar comportamientos responsables y de promover la integración de la sostenibilidad en la gestión de los grandes espacios culturales. Con el horizonte de 2026 a 2028, la pinacoteca madrileña busca profundizar en iniciativas que reduzcan su impacto medioambiental, incrementen el ahorro energético y promuevan la concienciación tanto dentro como fuera de sus paredes, según informó el medio.

El referente a la influencia de las acciones individuales en los desafíos colectivos encuentra en el arte un lenguaje universal para trasladar la magnitud del reto. El Museo del Prado recurre nuevamente a su patrimonio, apoyado por WWF, para reiterar que la lucha frente a la crisis climática depende tanto de decisiones institucionales como de las opciones cotidianas de cada ciudadano. La apuesta por el paralelismo entre la composición de 'Las Meninas' y el tejido de pequeñas acciones ambientales aspira a fortalecer la sensibilización durante eventos como 'La Hora del Planeta', según reportó el medio, e incentivar una participación mayor en los movimientos mundiales por la defensa del medio ambiente.