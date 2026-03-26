El candidato derechista De la Espriella afirma que entregaría a Petro a EEUU si fuera presidente

A pesar de que la supuesta investigación por parte de Estados Unidos hacia el presidente colombiano no ha sido confirmada oficialmente por Washington, la publicación de 'The New York Times' sobre casos abiertos en las fiscalías de Manhattan y Brooklyn ha generado nuevas tensiones en la política nacional. El medio estadounidense detalló que Gustavo Petro enfrentaría indagaciones por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico, incluyendo la financiación de su campaña presidencial en 2022 con recursos provenientes de drogas, una acusación que el mandatario rechaza categóricamente. En este contexto, el debate sobre la extradición del presidente colombiano ha irrumpido con fuerza en plena campaña electoral, y fue el propio Abelardo de la Espriella quien puso el tema en el centro de la atención.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por Caracol Radio y replicadas en numerosos medios como 'The New York Times', Abelardo de la Espriella, aspirante presidencial identificado con la derecha, afirmó que entregaría a Gustavo Petro a las autoridades estadounidenses si así lo solicitara el gobierno de Washington y él ocupase la Casa de Nariño. El candidato indicó que "miles de colombianos han sido extraditados por conspiración para el tráfico de drogas", y aseguró que las recientes informaciones sobre pesquisas en Estados Unidos indicarían un fracaso de la política antidrogas del ejecutivo actual.

En sus declaraciones, De la Espriella argumentó: “Si eres presidente y entregas una región como el Catatumbo para que se vuelva una zona franca del narcotráfico y detienes programas de interdicción y fumigación, tenemos una clara conspiración y eso a la luz de la ley norteamericana puede configurar un delito”. Añadió: “Si yo estoy como presidente y me lo piden en extradición, yo lo entrego”. El medio Caracol Radio recogió también que el candidato asocia las supuestas investigaciones a lo que considera una falta de determinación en la lucha contra el narcotráfico por parte del actual jefe de Estado.

La polémica surge en pleno clima electoral, cuando la competencia por la candidatura conservadora al balotaje se muestra reñida. Según reportó el Centro Nacional de Consultoría, citado por los medios, De la Espriella cuenta con el 15,7% de la intención de voto de cara a la primera vuelta. Este porcentaje lo sitúa detrás de Paloma Valencia, quien, de acuerdo con el mismo informe, ha logrado consolidarse con un 22,2% como la principal alternativa entre los votantes de derecha. Iván Cepeda lidera las preferencias con una ventaja significativa, alcanzando el 34,5% en esta medición.

El contexto internacional agrega una dimensión adicional a este debate. Según informó 'The New York Times', la investigación que involucra a Petro con el narcotráfico se ha presentado durante un periodo en el que las relaciones oficiales entre Washington y Bogotá parecían haberse estabilizado tras meses de tensiones. En ese periodo, la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, había sostenido enfrentamientos verbales públicos con Petro, con acusaciones y descalificaciones mutuas.

Tal como publicó 'The New York Times', estas dinámicas no son desconocidas en procesos electorales en América Latina, en los que la postura o intervención de Washington puede influir en el desarrollo de las campañas. El periódico estadounidense recordó antecedentes en la región, como en el caso de Honduras, donde la gestión de Trump condicionó la cooperación a la victoria de su opción preferida.

Los señalamientos de De la Espriella sobre la región del Catatumbo y la supuesta permisividad frente a actividades ilegales forman parte de su estrategia discursiva electoral. Según el aspirante, tales decisiones en política de seguridad y control territorial facilitaron la consolidación del narcotráfico, y por ello podrían ser contempladas como conspiración ante la legislación estadounidense.

El enfrentamiento por el liderazgo del sector conservador entre De la Espriella y Paloma Valencia se intensifica, con ambos candidatos posicionándose para disputar en segunda vuelta la presidencia frente a la opción del oficialismo, representada por Cepeda. Diversos medios han seguido de cerca las tensiones y estrategias entre ambos para encabezar la oposición a la línea de gobierno vigente.

A medida que avanzan las campañas y surgen estos temas judiciales y diplomáticos, el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos se convierte en un asunto prioritario en la agenda electoral. Las repercusiones de una eventual solicitud de extradición y el tratamiento de los señalamientos contra altos funcionarios siguen en discusión tanto en los debates internos como en el escrutinio internacional, de acuerdo con los reportes de 'The New York Times' y de medios colombianos.