Blanca Romero, dispuesta a "quitarse de los focos" por Quique Sánchez Flores

Durante la reciente fiesta de lanzamiento del grupo automotriz Geely en España, Blanca Romero se refirió a su experiencia de convivencia con la atención mediática y expresó que no le importaría dejar de lado la exposición pública en caso de que su pareja, el entrenador Quique Sánchez Flores, así lo requiera en su nueva etapa profesional. Según informó el medio consultado, la actriz y modelo aseguró estar satisfecha con el momento personal que vive y transmitió calma respecto a su situación sentimental, respondiendo a las persistentes especulaciones sobre una crisis en la relación.

En su encuentro con los medios durante el evento, Romero abordó de forma directa las versiones de distanciamiento surgidas en las últimas semanas. Tal como publicó el medio, la actriz manifestó nuevamente que la estabilidad caracteriza su vínculo con Sánchez Flores, insistiendo en que las informaciones sobre una ruptura carecen de fundamento. Romero señaló que prefiere mantener la discreción, una constante en su vida, y explicó: “Está todo bien pero quiero retomar la discreción que me ha caracterizado a lo largo de mi vida (…) Y eso de que lo dejaron... No. Le dejo todos los días, todos los días le dejo porque las reconciliaciones son maravillosas”, en referencia a la dinámica cotidiana de la pareja.

De acuerdo con la publicación consultada, estas declaraciones siguen a una serie de rumores que crecieron después de que la modelo eliminara imágenes de Sánchez Flores en sus perfiles de redes sociales, lo cual motivó interpretaciones sobre un posible distanciamiento. Poco después de ese episodio, la pareja fue vista paseando por Madrid, demostrando gestos de afecto que buscaban despejar dudas sobre la vigencia de su relación, según consignó el medio.

En la misma aparición pública, Romero coincidió con Tamara Gorro, actual pareja de su exmarido Cayetano Rivera. Al respecto, la actriz comentó ante las cámaras: “Ya la vi en la puerta y ya la saludé, que viene guapísima. Siempre muy buenas palabras para su relación”, y agregó consideraciones sobre el reciente problema de salud de la influencer, subrayando las cualidades compartidas entre ambas mujeres en cuanto a la energía y la disposición para enfrentar retos personales y profesionales.

En relación a la estabilidad de su vínculo afectivo, Blanca Romero manifestó su satisfacción con la etapa que atraviesa junto a Quique Sánchez Flores. Según relató el medio, Romero afirmó: “Estoy más feliz y enamorada más que nunca. Y ya hemos pasado el sarampión. Hasta la fecha sí, es el hombre de mi vida”, aludiendo al proceso de adaptación de la pareja y a las dificultades superadas. Explicó que la tranquilidad personal que siente contribuye a este equilibrio, menciona que disfruta de Vitoria y que conoce la ciudad, donde Sánchez Flores ha asumido recientemente el puesto de entrenador del Deportivo Alavés después de dos años sin dirigir. Destacó que ambos comparten entusiasmo por este nuevo inicio en la carrera del técnico y que, de ser necesario, ella está dispuesta a trasladarse y dejar la vida pública, haciendo explícito su deseo de priorizar la relación.

Romero también reveló un detalle personal vinculado a la familia de su pareja: el estilismo que lució en la gala fue obra de Paty Sánchez Flores, hija de Quique, a quien describió como una gran estilista. Este gesto fortaleció la imagen de integración familiar y colaboración entre ambos entornos, un aspecto que ha ganado peso en las relaciones públicas de la pareja según publicó el medio.

Sobre asuntos personales, la actriz fue consultada por la situación de su hija Lucía Rivera, quien recientemente se trasladó a Australia para avanzar en su carrera como modelo. Romero indicó que Lucía se encuentra en Sídney y que está satisfecha con su experiencia laboral en ese país. Detalló que mantienen contacto regular, aunque reconoció las dificultades que plantea la diferencia horaria. La modelo también expresó el deseo familiar de visitar Australia próximamente, ya que aún no ha tenido la oportunidad de conocer el país.

La participación de Blanca Romero en el evento de Geely sirvió, además, para mostrar cercanía y apoyo con personas de su círculo afectivo, y para dar detalles sobre sus actividades presentes y planes futuros. Según detalló el medio, la actriz transmitió una imagen de serenidad, insistiendo en que, pese a la presión y las versiones difundidas en las últimas semanas, está enfocada en su vida privada y en su bienestar familiar, dispuesta incluso a apartarse de los medios públicos si la situación así lo requiere.