Apple incorpora en App Store Connect más de 100 nuevas métricas sobre monetización, rendimiento y suscripciones

Apple ha actualizado su servicio App Store Connect para desarrolladores, introduciendo más de 100 nuevas métricas sobre monetización y suscripciones, así como herramientas avanzadas de análisis que permiten comprender con mayor precisión el comportamiento de los usuarios con las aplicaciones.

App Store Connect es una plataforma enfocada a los desarrolladores de aplicaciones para el ecosistema de Apple que permite gestionar todo el ciclo de vida de una aplicación, desde la publicación y la revisión hasta su rendimiento en la tienda de aplicaciones App Store.

En este sentido, Apple ha incorporado una serie de novedades en el servicio para mejorar la experiencia de los desarrolladores a la hora de gestionar sus aplicaciones, con más de 100 nuevas métricas para monitorizar áreas como la monetización y suscripción, entre otras cuestiones.

Por ejemplo, con estas nuevas métricas, Apple permite acceder a las cifras de monetización desglosadas, así como a los datos específicos de suscripción a través de Analytics, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a comprender mejor el rendimiento de las compras y ofertas dentro de la aplicación, como ha explicado en un comunicado en su web para desarrolladores.

Siguiendo esta línea, ha añadido nuevas funciones de análisis que examinan el comportamiento de los usuarios con las aplicaciones en función de atributos comunes, como la fecha y la fuente de la descarga. Esto permite medir el rendimiento de un grupo específico de usuarios a lo largo del tiempo.

Como resultado, los desarrolladores pueden conocer conclusiones relevantes como si su aplicación se ha expandido en una nueva región, así como cuánto tardan dichos usuarios en realizar una compra en comparación con otras regiones. No obstante, los datos de los usuarios se mantienen privados durante este proceso.

Otra de las novedades que ha introducido Apple son los nuevos indicadores de rendimiento, que permiten a los desarrolladores compararse con datos de sus competidores a nivel de monetización. Estos indicadores informan, por un lado, de la conversión de descargas a productos de pago y, por otro, los ingresos por descarga.

Para navegar a través de todos estos datos, la compañía ha implementado filtros adicionales en App Store Connect. Concretamente, los desarrolladores podrán aplicar hasta siete filtros a las métricas al mismo tiempo, profundizando en la información de forma precisa.

Se ha de tener en cuenta que, aunque existen servicios de terceros que informan sobre el rendimiento de las aplicaciones, como es el caso de Appfigures, estas nuevas métricas de Apple están basadas en datos internos, en lugar de recurrir a estimaciones.

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA BASADA EN DATOS

Teniendo todo ello en cuenta, Apple no solo ofrecerá más datos a los desarrolladores sobre su rendimiento, sino que también ha incorporado una Guía de análisis de la App Store para impulsar la creación de estrategias.

Esta guía, que está disponible en la Ayuda de App Store Connect, permite a los desarrolladores crear estrategias basadas concretamente en sus datos, de cara a impulsar sus aplicaciones entre los usuarios, así como comprender las herramientas y funciones de la App Store para hacer crecer el negocio.

Finalmente, la tecnológica ha aclarado que los informes de suscripción que se pueden exportar a través de la API de informes de Analytics, con ello, posibilitan analizar el rendimiento de las aplicaciones sin conexión e importar los datos a sus propios sistemas.