Santander enfatiza el "riesgo de contraparte" como amenaza en plena crisis del crédito privado

Banco Santander ha enfatizado el riesgo de contraparte como una de las amenazas a las que se enfrenta, coincidiendo con la crisis que está experimentando el crédito privado por parte de algunos fondos de inversión en Estados Unidos en los últimos meses.

La identificación de este riesgo por parte del banco presidido por Ana Botín se produce en su Documento de Registro Universal, un documento que la entidad remite de forma anual a los reguladores y en el que se suministra cierta información sobre los riesgos a los que se enfrenta la compañía.

El año pasado, en el apartado de riesgos de crédito, Banco Santander solamente hacía una descripción general del posible impacto en su balance de un deterioro de la calidad crediticia o una insuficiente dotación de provisiones en caso de un impacto material adverso.

Sin embargo, este año ha especificado aún más los riesgos. Por un lado, ha informado de que el valor de los colaterales que aseguran los préstamos podría reducirse y no ser suficiente. Esta caída del valor podría ser consecuencia de factores macroeconómicos, de los impactos de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania y por eventos de fuerza mayor, como catástrofes naturales.

Asimismo, Santander ha avisado de que está sujeto al "riesgo de contraparte" en su negocio bancario. "El grupo está expuesto al riesgo de contrapartida, además de a los riesgos de crédito asociados con sus actividades de préstamo", recoge el documento.

El riesgo de contrapartida puede surgir de invertir en valores de terceras partes, entrar en contratos de derivados con contrapartes que tienen obligación de hacer pagos al grupo o de realizar operaciones sobre valores, futuros, divisas o materias primas que no se ejecuten a su debido tiempo por culpa de terceros actores.

"El grupo realiza transacciones de forma rutinaria con contrapartes en la industria de los servicios financieros, incluyendo brokers, agentes, bancos comerciales, bancos de inversión, fondos de inversión, fondos de cobertura y otros clientes institucionales", afirma el banco.

En este contexto, Santander ha avisado de que los impagos, incluidos los meros rumores sobre solvencia, de ciertas entidades financieras podrían llevar a problemas de liquidez en el mercado. Esto, a su vez, podría provocar impagos o pérdidas en otras instituciones.

"Muchas de las transacciones rutinarias en las que el grupo entra, le exponen a un riesgo de crédito significativo en caso de impago por una de sus contrapartes principales", ha afirmado el banco.

En todo caso, aunque Santander ha decidido aludir a este riesgo en el documento, no implica que hasta ahora no lo monitorizara. De forma anual, en este documento el banco incluía ya el valor de todos sus riesgos de contrapartida.

A cierre de 2025, el banco registraba un riesgo de contrapartida en derivados de crédito de 74.592 millones de euros, mientras que el riesgo de contrapartida en derivados de renta fija era de 40.599 millones de euros. Estas cantidades suponen un porcentaje mínimo, ya que el grueso de los derivados en los que entra el grupo son de tipo cambio (1,6 billones de euros) y de tipo de interés (8,9 billones de euros).