Migraciones lanza una encuesta para conocer las necesidades de los jóvenes españoles residentes en el exterior

El análisis de los resultados obtenidos con la nueva consulta en línea permitirá a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) elaborar un estudio con información ampliada sobre las trayectorias, perfiles y expectativas de la juventud española residente fuera del país. De acuerdo con lo publicado por Migraciones, esta iniciativa busca perfilar de forma integral a la población española entre 20 y 39 años que se encuentra residiendo en el extranjero, abordando aspectos como el vínculo con el país de origen, posibles deseos de retorno y su grado de participación política y asociativa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según detalló la fuente oficial, abrió una convocatoria para que jóvenes españoles residentes fuera de España participen en la encuesta digital y anónima ‘Trayectorias’. Este cuestionario estará disponible hasta el 19 de abril de 2026 e incluye preguntas orientadas a recabar información sobre experiencias vividas, aspiraciones y necesidades actuales de quienes han desarrollado su vida profesional y personal en otros países. La consulta forma parte de una colaboración con la OIM en España, la agencia de Naciones Unidas para las Migraciones, que se encargará tanto de la recopilación de los datos como del posterior análisis.

La consulta permitirá que la administración disponga de datos directos sobre las motivaciones y expectativas de quienes conforman este segmento de la diáspora española, según consignó Migraciones. Elena Bernardo Llorente, directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, declaró que la consulta busca precisar “quiénes son los jóvenes españoles que viven fuera, qué están viviendo y qué esperan para su futuro”. Conforme detalló la fuente, Bernardo Llorente señaló también que “sus voces nos importan y nos importan mucho”, haciendo hincapié en el interés por adaptar futuras políticas a las realidades detectadas en los datos.

María Jesús Herrera, jefa de Misión de la OIM en España, subrayó en declaraciones recogidas por Migraciones la importancia de escuchar directamente a los jóvenes expatriados para mejorar el diseño de las políticas migratorias. Resaltó que considerar el retorno no solo como una vía para recuperar talento, sino también como un modo de fortalecer la contribución al desarrollo nacional en áreas económicas, sociales, políticas y comunitarias, constituye uno de los ejes de esta encuesta. Según publicó Migraciones, uno de los objetivos adicionales apunta a facilitar los procesos de reintegración para quienes decidan regresar a España.

La fase de estudio posterior se basará no solo en las respuestas recogidas a través del formulario digital, sino también en información complementaria obtenida mediante entrevistas a informantes clave, detalla el portal de Migraciones. Esta combinación de fuentes permitirá enriquecer los resultados y ofrecer una panorámica precisa sobre los perfiles migratorios y sociales de la juventud española en el exterior. De esta forma, según reporta la misma fuente, las conclusiones persiguen informar y orientar la creación de programas de retorno y el diseño de nuevas iniciativas para mantener y estrechar los lazos entre la diáspora joven y su país de origen.

La encuesta ya está habilitada y accesible de manera digital para todos los jóvenes españoles en el extranjero que deseen compartir sus experiencias y puntos de vista. Los participantes pueden acceder al formulario a través del enlace proporcionado por Migraciones y la OIM: https://ee.kobo.iom.int/x/VDBFWTsG. La iniciativa constituye el primer sondeo de estas características enfocado exclusivamente en el grupo de edad de 20 a 39 años, parte de una estrategia para adaptar los programas y políticas públicas a las demandas efectivas de una generación que ha optado por residir fuera de España.