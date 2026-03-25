Agencias

Merck (MSD) comprará Terns Pharma por 5.780 millones

La multinacional estadounidense ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir una firma especializada en biotecnología, aprobado por los consejos de administración y pendiente sólo del visto bueno de la mayoría accionarial y regulaciones de competencia estadounidenses

Guardar

Robert M. Davis, presidente y consejero delegado de Merck (MSD), afirmó que la integración de Terns Pharma potenciará el posicionamiento de la empresa en el segmento hematológico gracias al desarrollo de TERN-701, una molécula en investigación que, según el directivo, destaca por su potencial para tratar a pacientes con leucemia mieloide crónica. Además, el directivo subrayó que esta operación contribuye a diversificar y fortalecer el portafolio en oncología, al tiempo que la compañía explora nuevas oportunidades dentro de distintos campos terapéuticos.

De acuerdo con la información entregada por la propia multinacional estadounidense y recogida por diversos medios, Merck (MSD) cerró un acuerdo definitivo para la adquisición de la firma biotecnológica Terns Pharma, valorada en 6.700 millones de dólares (5.780 millones de euros). El pacto, avalado tanto por el consejo de administración de Merck como por el de Terns Pharma, implica que el gigante farmacéutico estadounidense adquirirá el cien por ciento de las acciones de Terns mediante una oferta pública de adquisición. Según detalló Merck (MSD), el precio ofrecido será de 53 dólares en efectivo por cada acción, lo que representa una prima cercana al 7% sobre el valor de cierre más reciente de las acciones. Al considerar el promedio ponderado por volumen de negociación durante los últimos 60 días, la prima alcanza un 31%.

La operación aún debe superar dos etapas clave para su perfeccionamiento: la aprobación de la mayoría de los accionistas de Terns Pharma, quienes deberán acudir a la oferta pública propuesta por una filial de Merck (MSD), y el cumplimiento de los requisitos regulatorios vigentes en materia de competencia en Estados Unidos. Según informó la compañía, el cierre está sujeto a la expiración del período de espera exigido en los términos de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino, junto a otras condiciones habituales en compras de estas características.

El medio especializado consignó que la adquisición refuerza una estrategia acelerada de crecimiento inorgánico emprendida por Merck (MSD), con base en Nueva Jersey, cuyo objetivo es anticipar la pérdida de exclusividad de 'Keytruda', su producto estrella de inmunoterapia oncológica, que enfrentará la expiración de su patente en el año 2028. Esta línea de acción ha resultado en tres grandes movimientos en menos de doce meses: la compra de Verona Pharma en julio de 2025 por aproximadamente 10.000 millones de dólares (8.627 millones de euros) y de Cidara Therapeutics en noviembre pasado por alrededor de 9.200 millones de dólares (7.937 millones de euros), además de la recién acordada transacción con Terns Pharma.

En el aspecto financiero, Merck (MSD) prevé registrar la adquisición de Terns Pharma como compra de activos, lo que dará lugar a un cargo contable de aproximadamente 5.800 millones de dólares (5.003 millones de euros), cifra que se traducirá en un impacto de 2,35 dólares por acción. Estas cifras quedarán reflejadas en los estados financieros del segundo trimestre y del ejercicio completo de 2026, fecha esperada para el cierre de la operación, según publicó el propio grupo.

Con esta nueva adquisición, Merck (MSD) avanza en la consolidación de su presencia dentro de dos de las áreas terapéuticas más dinámicas: oncología y hematología. La apuesta por el desarrollo de TERN-701, que forma parte del portafolio de investigación de Terns Pharma, se suma a las estrategias de reinversión y diversificación tras las grandes operaciones realizadas en el último año. La compañía aseguró que mantendrá su enfoque en la ampliación de terapias para cáncer y enfermedades graves, integrando nuevos candidatos a sus ensayos clínicos a través de fusiones y adquisiciones como la anunciada.

Temas Relacionados

MerckTerns PharmaAdquisición empresarialIndustria farmacéuticaMSDNueva JerseyEstados UnidosOncologíaHematologíaKeytrudaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Casi un tercio de la población necesita ayuda humanitaria un año después del terremoto, según World Vision

Persisten graves dificultades en Birmania tras el fuerte sismo de hace un año, donde comunidades enteras lidian con cultivos destruidos, escasez de recursos y precios en alza, señala World Vision, que urge más apoyo internacional sostenido

Casi un tercio de la

Pudu Robotics presenta la serie PUDU BG1: Marcar el comienzo de la era de la limpieza a gran escala basada en la IA

Infobae

Wellington Management ve potencial en las acciones europeas de defensa, tecnología médica y consumo básico

Wellington Management ve potencial en

Fernando Alonso y Melissa Jiménez, padres de su primer hijo en común

Fernando Alonso y Melissa Jiménez,

El Bayern está "tranquilo" con el futuro de Michael Olise: "Aquí tiene todo lo que los mejores pueden desear"

Desde la directiva del club alemán aseguran que el extremo francés está comprometido con la entidad, subrayando el contrato vigente y el papel central en los planes a largo plazo, pese al interés internacional y los rumores sobre ofertas millonarias

El Bayern está "tranquilo" con