Merck (MSD) comprará Terns Pharma por 5.780 millones

Robert M. Davis, presidente y consejero delegado de Merck (MSD), afirmó que la integración de Terns Pharma potenciará el posicionamiento de la empresa en el segmento hematológico gracias al desarrollo de TERN-701, una molécula en investigación que, según el directivo, destaca por su potencial para tratar a pacientes con leucemia mieloide crónica. Además, el directivo subrayó que esta operación contribuye a diversificar y fortalecer el portafolio en oncología, al tiempo que la compañía explora nuevas oportunidades dentro de distintos campos terapéuticos.

De acuerdo con la información entregada por la propia multinacional estadounidense y recogida por diversos medios, Merck (MSD) cerró un acuerdo definitivo para la adquisición de la firma biotecnológica Terns Pharma, valorada en 6.700 millones de dólares (5.780 millones de euros). El pacto, avalado tanto por el consejo de administración de Merck como por el de Terns Pharma, implica que el gigante farmacéutico estadounidense adquirirá el cien por ciento de las acciones de Terns mediante una oferta pública de adquisición. Según detalló Merck (MSD), el precio ofrecido será de 53 dólares en efectivo por cada acción, lo que representa una prima cercana al 7% sobre el valor de cierre más reciente de las acciones. Al considerar el promedio ponderado por volumen de negociación durante los últimos 60 días, la prima alcanza un 31%.

La operación aún debe superar dos etapas clave para su perfeccionamiento: la aprobación de la mayoría de los accionistas de Terns Pharma, quienes deberán acudir a la oferta pública propuesta por una filial de Merck (MSD), y el cumplimiento de los requisitos regulatorios vigentes en materia de competencia en Estados Unidos. Según informó la compañía, el cierre está sujeto a la expiración del período de espera exigido en los términos de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino, junto a otras condiciones habituales en compras de estas características.

El medio especializado consignó que la adquisición refuerza una estrategia acelerada de crecimiento inorgánico emprendida por Merck (MSD), con base en Nueva Jersey, cuyo objetivo es anticipar la pérdida de exclusividad de 'Keytruda', su producto estrella de inmunoterapia oncológica, que enfrentará la expiración de su patente en el año 2028. Esta línea de acción ha resultado en tres grandes movimientos en menos de doce meses: la compra de Verona Pharma en julio de 2025 por aproximadamente 10.000 millones de dólares (8.627 millones de euros) y de Cidara Therapeutics en noviembre pasado por alrededor de 9.200 millones de dólares (7.937 millones de euros), además de la recién acordada transacción con Terns Pharma.

En el aspecto financiero, Merck (MSD) prevé registrar la adquisición de Terns Pharma como compra de activos, lo que dará lugar a un cargo contable de aproximadamente 5.800 millones de dólares (5.003 millones de euros), cifra que se traducirá en un impacto de 2,35 dólares por acción. Estas cifras quedarán reflejadas en los estados financieros del segundo trimestre y del ejercicio completo de 2026, fecha esperada para el cierre de la operación, según publicó el propio grupo.

Con esta nueva adquisición, Merck (MSD) avanza en la consolidación de su presencia dentro de dos de las áreas terapéuticas más dinámicas: oncología y hematología. La apuesta por el desarrollo de TERN-701, que forma parte del portafolio de investigación de Terns Pharma, se suma a las estrategias de reinversión y diversificación tras las grandes operaciones realizadas en el último año. La compañía aseguró que mantendrá su enfoque en la ampliación de terapias para cáncer y enfermedades graves, integrando nuevos candidatos a sus ensayos clínicos a través de fusiones y adquisiciones como la anunciada.