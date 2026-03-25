Más de la mitad de las mujeres con síndrome genitourinario no reciben tratamiento, según médico de la SEMG

En un estudio difundido en 2025, investigadores de la Universidad de Pittsburgh y otros centros estadounidenses detectaron que más del 80 por ciento de mujeres de entre 45 y 60 años reconocieron no solicitar atención médica por síntomas vinculados a la menopausia, como trastornos del sueño, aumento de peso o alteraciones emocionales. Este hallazgo, publicado en 'Mayo Clinic Proceedings', refuerza la demanda de estrategias orientadas a combatir el estigma asociado a la menopausia y mejorar el acceso a los servicios sanitarios para este grupo de población, tal como expusieron los autores del informe.

De acuerdo con la información recogida por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), aproximadamente la mitad de las mujeres posmenopáusicas convive con el síndrome genitourinario, pero la mayoría de ellas no dispone de tratamiento adecuado. Según detalló el médico de familia Lorenzo Armenteros del Olmo durante el evento APDate 2026, este síndrome constituye una afección crónica relacionada con la disminución de los niveles de estrógenos, lo que impacta sobre los tejidos vaginales, vulvares y urinarios. La frecuencia de esta patología se incrementa conforme avanza la edad.

El medio ha destacado que, a pesar de la elevada prevalencia de esta condición, solo una tercera parte de los ginecólogos en España indica que abordaría de manera sistemática los síntomas del síndrome genitourinario durante las consultas con mujeres posmenopáusicas. Además, el 10 por ciento identifica que se trata de una enfermedad crónica susceptible de tratamiento, según el estudio citado por la SEMG. Esta brecha entre la frecuencia clínica y la baja verbalización de los síntomas contribuye a una significativa deficiencia en el abordaje asistencial, según ha señalado Armenteros del Olmo.

El doctor de la SEMG subrayó que la atención primaria posee un papel relevante en la detección, el acompañamiento inicial y, en caso de ser necesario, la derivación de las pacientes con síntomas de síndrome genitourinario. Las tareas de escucha activa por parte de los profesionales sanitarios, así como una gestión proactiva de la menopausia y sus consecuencias, se consideran fundamentales para disminuir la distancia existente entre la realidad clínica y la respuesta sanitaria, de acuerdo con los especialistas participantes en APDate 2026, según informaron los organizadores.

Por su parte, Alicia Martín Martínez, responsable del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (Las Palmas), remarcó durante la cita que este síndrome configura una necesidad específica de atención dentro de la medicina. La experta señaló que resulta imprescindible fortalecer la identificación temprana de los casos, proporcionar información actualizada a las pacientes y mejorar la continuidad en la atención médica.

El evento APDate 2026, organizado por la compañía Italfarmaco, congregó a profesionales de diferentes sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). En este contexto, se resaltó el rol de la atención primaria en la promoción de un envejecimiento saludable y el cuidado integral de la salud femenina, así como la importancia del bienestar mental en mujeres con menopausia.

Tal como publicó el medio organizador, los especialistas coincidieron en que la falta de estrategias específicas para abordar la menopausia se traduce en repercusiones reales sobre la salud femenina. Los expertos recomendaron crear entornos de consulta donde las mujeres puedan manifestar sus síntomas sin temor al rechazo o la minimización, y donde exista una mayor sensibilización de los profesionales hacia los desafíos de esta etapa vital.

Las cifras expuestas en los diferentes estudios y foros reflejan no solo una alta prevalencia del síndrome genitourinario y otras manifestaciones relacionadas con la caída de estrógenos, sino también una escasez de recursos y de procedimientos estandarizados para su abordaje. Los ponentes insistieron en que la visibilidad de estos problemas y la capacitación de los profesionales resultan esenciales para garantizar atención y tratamiento adecuados.

El medio SEMG detalló que los desafíos en la salud femenina durante la posmenopausia requieren acciones coordinadas que favorezcan la identificación, el acompañamiento y la derivación desde la atención primaria. Asimismo, los expertos presentes en APDate 2026 observaron que romper el estigma social que rodea a la menopausia constituye un paso necesario para que las mujeres expresen sus síntomas y accedan a las alternativas terapéuticas disponibles.