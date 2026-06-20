Incidentes en París con opositores al régimen iraní privados de manifestación

París, 20 jun (EFE).- La presencia de grupos de opositores al régimen iraní este sábado en torno a Los Inválidos, de París, adonde habían acudido para participar en una manifestación pese a que no estaba autorizada por razones de seguridad, dio lugar a algunos incidentes con la policía.

Fuentes de la Prefectura de Policía de París señalaron a EFE que las fuerzas del orden llevaron a cabo cuatro detenciones, una por llevar un arma prohibida, dos por violencia contra los agentes y uno por embriaguez pública y manifiesta.

PUBLICIDAD

Según esas fuentes, en el momento de mayor afluencia había 2.500 personas en esa manifestación convocada por el Centro Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), y cuya autorización fue rechazada por la Prefectura de Policía.

Un portavoz del CNRI había afirmado a EFE que en torno a la plaza Vauban, que era el punto de donde tenía que salir la marcha a la que no dieron el visto bueno las autoridades, se concentraron por la mañana "decenas de miles de personas", muchas de ellas llegadas de fuera de París en autobús.

PUBLICIDAD

El portavoz se quejó de que la policía intervino para dispersarlos y de que también impidió la entrada a Francia a varios cientos de personas que habían volado esta mañana a París desde países escandinavos, y les obligó a tomar aviones de vuelta.

El Tribunal Administrativo de París justificó este sábado por razones de seguridad la no autorización de la manifestación del CNRI en un dictamen por la demanda que había formalizado esa organización por el procedimiento de urgencia.

El Ministerio francés de Exteriores negó el viernes que la negativa de la Prefectura de Policía a la demanda del CNRI para la marcha que pretendían convocar fuera el resultado de que París hubiera cedido a las presiones del régimen iraní, como argumentaba ese grupo de oposición.

PUBLICIDAD

El portavoz del Ministerio de Exteriores afirmó que esa convocatoria de manifestación no se trató de ninguna manera en la conversación que habían mantenido el jueves el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, y su homólogo iraní, Abás Araqchí, dedicada a la situación en Oriente Medio tras el acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra. EFE