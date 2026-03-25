Lanzan 200 ayudas al estudio para colombianos residentes en España para el curso 2026-2027

El programa actualmente ofrece tres tipos de ayudas: una que cubre el 100% del costo de la formación, otra que cubre el 75% y una tercera que aporta el 50% del valor de la matrícula. La noticia principal se centra en la puesta en marcha de la tercera edición del programa de ayudas al estudio para colombianos residentes en España, abierta entre el 23 de marzo y el 30 de junio de 2026, según informó la Embajada de Colombia en España y la organización Planeta Formación y Universidades.

El medio oficial detalló que este programa conjunto surge del Protocolo de Cooperación firmado en 2022 entre la Embajada de Colombia en España y Planeta Formación y Universidades, y para el ciclo académico 2026-2027 pone a disposición 200 ayudas dirigidas a quienes deseen acceder a una de las siguientes opciones académicas: Ciclo Formativo de Grado Medio, Grado Superior, Grado universitario, Postgrado, Doctorado y Formación Continua. Las inscripciones estarán habilitadas para estudiantes colombianos residentes en España mediante un proceso en línea, a través de la página web ‘https://ayudasestudiocol.planetaformacion.com’.

De acuerdo con la información publicada, la iniciativa tiene la finalidad de fomentar la formación superior de jóvenes y profesionales colombianos que residen en España y que acrediten méritos académicos, como una vía para favorecer su desarrollo profesional e integración en la sociedad española. Las instituciones participantes abarcan una red académica diversa, entre las que figuran Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui, BIU Broadward International University, EAE Business School, Esdesign-Escuela Superior de Diseño de Barcelona, Iberonex, iFP-Innovación en Formación Profesional, INESDI Business Techschool, OBS Business School, The Core School-Entertainment Science School, UNIE Universidad, Universidad Internacional de Valencia - VIU y Universitat Carlemany, según consignó la Embajada.

Según publicó el medio oficial, el programa está abierto a estudiantes colombianos que ya se encuentren residiendo en España, estén interesados en formarse en distintos niveles –tanto técnico como universitario y de postgrado– y deseen ampliar sus proyecciones profesionales en el país. La asignación de las ayudas se distribuye en función de las categorías de cobertura, permitiendo que algunos de los seleccionados realicen sus estudios completamente subvencionados y otros accedan a notables descuentos respecto al costo habitual de la matrícula o programa escogido.

El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, manifestó al respecto: “El acuerdo celebrado desde que llegué a esta Embajada con Planeta Formación y Universidades representa una forma de reconocer a la diáspora colombiana en España, porque quienes acceden tienen la oportunidad de estudiar para insertarse en la vida social y laboral de este país”. El medio oficial recogió también declaraciones del CEO de Planeta Formación y Universidades, Carlos Giménez, quien señaló que, mediante estas ayudas, la entidad busca facilitar “el acceso a una educación de calidad, poniendo a disposición de los estudiantes una amplia oferta de programas académicos impartidos” en las instituciones participantes. Giménez añadió: “Nuestro objetivo es acompañar a los jóvenes en su crecimiento personal y profesional, impulsando su talento y preparándolos para afrontar los retos del futuro”.

De acuerdo con la información difundida, quienes deseen optar a una de estas 200 ayudas deberán completar su postulación durante el plazo estipulado, lo que permite planificar el proceso de manera anticipada para el curso académico 2026-2027. El proceso será completamente digital, lo que busca garantizar accesibilidad y una gestión administrativa eficiente, tanto para los postulantes como para las entidades responsables.

El medio oficial enfatizó que este programa representa un incentivo directo para la comunidad colombiana en España que busca nuevas oportunidades educativas y laborales, así como una forma de fortalecer los lazos de la diáspora con instituciones formativas de prestigio en el territorio español. Las ayudas contemplan diferentes porcentajes de cobertura para dar cabida a un mayor número de beneficiarios, ajustándose a las necesidades y posibilidades de los postulantes. Las áreas de estudio disponibles incluyen disciplinas de formación profesional, artes culinarias, diseño, negocios, tecnología, entretenimiento, comunicación, y diversas ramas universitarias.

El programa se presenta como una continuidad de la colaboración iniciada en 2022 entre la Embajada y Planeta Formación y Universidades, la cual persigue la mejora en las condiciones académicas de los profesionales colombianos en España y propicia el acceso igualitario y competitivo a la educación superior. Todas las fases del proceso, desde la inscripción hasta la notificación de los seleccionados, estarán centralizadas en la plataforma digital dispuesta por las entidades organizadoras.

Según detalló la información oficial, los interesados deben acreditar su nacionalidad colombiana, residencia en España y cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por cada institución participante. El programa subraya la importancia de la meritocracia como criterio clave en la selección de los beneficiarios, orientando la asignación de ayudas hacia quienes demuestren desempeño sobresaliente y potencial de desarrollo académico y profesional.