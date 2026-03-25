Lagarde asegura que el BCE no titubeará en su respuesta a la crisis de Irán

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), mencionó que la situación macroeconómica actual presenta diferencias significativas respecto a crisis recientes, incluyendo la invasión rusa de Ucrania en 2020 y la crisis energética de 2021-2022. En declaraciones recogidas por diversos medios, indicó que el actual contexto es menos susceptible a grandes repercusiones, aunque existen factores que exigen una vigilancia estrecha por parte del organismo. Según publicó el medio, Lagarde situó el actual escenario de Oriente Próximo como un foco prioritario de análisis para el BCE, reiterando el enfoque estratégico de la institución en torno a los riesgos e incertidumbres globales.

En la apertura del ciclo de conferencias del Instituto para la Estabilidad Monetaria y Financiera de la Universidad Goethe de Fráncfort, Lagarde aseguró que el BCE no adoptará medidas inmediatas en respuesta a la crisis desencadenada por las recientes tensiones en Oriente Próximo hasta disponer de información suficiente sobre la magnitud y la persistencia de su impacto. Tal como consignó el medio, subrayó que la entidad está comprometida con el objetivo incondicional de lograr una inflación del 2% a medio plazo, y resaltó que la indecisión no detendrá ningún ajuste si las circunstancias lo requieren.

La presidenta del BCE destacó la existencia de una estrategia diseñada para contextos de elevada incertidumbre, en la que se incluyen opciones de respuesta graduales. Explicó que, a diferencia de 2022, cuando varios mecanismos macroeconómicos incidían simultáneamente en la economía europea, la coyuntura actual cuenta con políticas menos expansivas y factores que, hasta el momento, han limitado la repercusión de la crisis. “Partimos de una posición más ventajosa en caso de que sea necesario actuar”, afirmó Lagarde según informaron los medios. Añadió que, aunque la reacción de los mercados energéticos se ha mantenido contenida, persiste la posibilidad de que la inflación aumente rápidamente si la situación se intensifica o se prolonga.

Según detalló el medio, Lagarde precisó que el BCE mantendrá su respuesta basada en los datos que se recojan reunión a reunión, evitando comprometerse anticipadamente con una dirección concreta en la política de tipos de interés. La presidenta del BCE hizo énfasis en que este enfoque otorga capacidad de reacción ante cambios repentinos en el entorno, a diferencia de 2022, cuando las orientaciones a futuro limitaban la flexibilidad de la institución. “Ahora, estamos preparados, si procede, para modificar nuestra política en cualquier reunión”, manifestó Lagarde, según reportó el medio.

El medio publicó que uno de los elementos destacados por Lagarde es la aplicación sistemática de escenarios de riesgo en la estrategia de política monetaria. Este instrumento permite anticipar posibles cambios en los indicadores y en la magnitud de los efectos indirectos de la crisis, además de facilitar un seguimiento pormenorizado de las señales en los mercados de materias primas y del comportamiento de trabajadores, empresas y gobiernos frente a los shocks económicos.

Lagarde insistió en que el reparto de los efectos derivados de un shock como el actual depende de la interacción entre todos los agentes económicos. De acuerdo con el medio, si las empresas trasladan aumentos de costes a los precios de venta, los trabajadores podrían demandar compensaciones salariales, lo que implicaría una presión adicional sobre la inflación. Por este motivo, el BCE observará con especial atención la evolución de las expectativas de precios y de los indicadores salariales.

En cuanto al papel de la política fiscal, Lagarde explicó que las medidas gubernamentales orientadas y enfocadas en grupos vulnerables pueden mitigar el impacto de la crisis al reducir la demanda de energía y proteger a los hogares de bajos ingresos. Sin embargo, señaló que el despliegue de programas amplios y sin limitaciones podría provocar un incremento excesivo de la demanda general, y, en consecuencia, favorecer la transmisión de los aumentos de coste.

La presidenta del BCE concluyó que la institución mantendrá la vigilancia frente al desarrollo de la crisis en Oriente Próximo, evaluando cuidadosamente el alcance y la persistencia del impacto antes de actuar. Según publicaron los medios, reiteró que el cumplimiento del objetivo de inflación continuará marcando la orientación de todas las decisiones futuras del organismo europeo.