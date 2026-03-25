Italia acuerda reforzar su cooperación con Argelia para fortalecer el suministro de gas

La cooperación energética entre Italia y Argelia se ha extendido hacia nuevas áreas de exploración, incluidas el gas de lutita y la búsqueda de yacimientos en alta mar, según lo acordado entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, durante un encuentro en Argel. La noticia, difundida por el medio que documentó la visita, indica que ambas partes buscan asegurar un suministro a largo plazo y fortalecer los lazos regionales frente a desafíos compartidos.

Según informó el medio, Meloni destacó durante una rueda de prensa que ENI y Sonatrach, las compañías energéticas estatales de Italia y Argelia, respectivamente, han iniciado colaboraciones en nuevas facetas del sector energético. Estas incluyen el desarrollo de gas de lutita y la exploración offshore, aspectos que podrían consolidar la posición de Argelia como principal proveedor de gas natural a Italia. La primera ministra subrayó que este acuerdo sirve como base para una relación bilateral más sólida y estable, algo que, a su juicio, podría convertirse en un ejemplo para otros países.

En la reunión, el presidente Tebune y Meloni también abordaron asuntos de migración. Según publicó el medio, ambos dirigentes coincidieron en que la prioridad compartida consiste en combatir las redes delictivas que operan en el tráfico de personas y repercuten en la seguridad marítima del Mediterráneo. Meloni agradeció a Tebune y a su equipo ejecutivo la contribución que, desde su perspectiva, ha permitido disminuir tanto los desembarcos ilegales como los incidentes trágicos en el mar. “Quiero expresar mi agradecimiento al presidente y a su gobierno porque, si hemos logrado reducir los desembarcos ilegales y las tragedias marítimas en los últimos años, se lo debemos en parte a la sólida cooperación con Argelia”, declaró la jefa del gobierno italiano, citada por el medio.

Durante el encuentro bilateral, los líderes examinaron temas de actualidad mundial, entre ellos el conflicto en Irán, la situación humanitaria y política en la Franja de Gaza y las relaciones con Libia. El medio detalló que la ubicación geográfica de Argelia, que comparte casi 1.000 kilómetros de frontera con Libia, otorga un interés estratégico a la cooperación en materia de seguridad y estabilidad regional.

Argelia representa una pieza fundamental para el suministro energético de Italia, de acuerdo con lo consignado por el medio que cubrió la visita. Las importaciones de gas natural desde el país del norte de África alcanzaron, en 2025, los 20.100 millones de metros cúbicos. Este flujo energético sitúa a Argelia como el principal proveedor para la nación europea. Además de su papel en el sector energético, Argelia sostiene un peso considerable en el espacio comercial con Italia. Durante 2025, el volumen de intercambio comercial entre ambas naciones llegó a los 12.900 millones de euros y la inversión directa proveniente de Italia instalada en Argelia alcanzó los 8.500 millones de euros.

El medio informó también que tanto Italia como Argelia comparten el objetivo de robustecer sus relaciones más allá del ámbito energético. Los nuevos acuerdos abarcan colaboración en sectores comerciales y en el abordaje de cuestiones regionales consideradas críticas para la seguridad y la cooperación económico-política. La intención manifiesta de ambas partes radica en ampliar el alcance y la profundidad de la relación bilateral en los años siguientes, con miras a consolidar el abastecimiento energético y responder de manera conjunta a los retos en la región.