Irán detiene a cerca de 40 "terroristas y mercenarios" que vincula a EEUU e Israel

El decomiso de 49 artefactos explosivos de fabricación casera, rifles, pistolas, munición y dispositivos tecnológicos formó parte de una serie de operativos de contrainteligencia llevados a cabo por Irán en diversas regiones del país. Según informó el Ministerio de Inteligencia iraní, este material fue incautado en el marco de la detención de cerca de cuarenta personas acusadas de planear acciones destinadas a desestabilizar el territorio nacional, en un contexto de recientes tensiones atribuidas a la participación indirecta de potencias extranjeras como Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio y recogida por la cadena IRIB, veintisiete de los detenidos pertenecían a dos grupos particulares, a quienes las autoridades responsabilizan de intentar generar situaciones de inestabilidad. Según publicó el Ministerio, estos grupos mantenían un núcleo operativo principal en la provincia de Sistán y Baluchistán. Funcionarios detallaron que las detenciones se efectuaron antes de que los individuos realizaran cualquier ataque.

El material incautado incluyó dos fusiles de asalto Kalashnikov, dieciséis pistolas, medio centenar de cargadores y más de mil quinientos cartuchos de munición, además de siete terminales de internet por satélite Starlink. Este equipo, según consignó IRIB, habría sido empleado para facilitar comunicaciones y coordinaciones entre los integrantes de las células señaladas.

Además, otras dos personas fueron arrestadas bajo la acusación de realizar actividades dañinas a través de internet. El Ministerio de Inteligencia detalló que se les acusa de intentar generar un “ambiente psicológico inseguro” entre la población mediante el uso del ciberespacio, según consignó IRIB.

En Teherán, las autoridades detuvieron a diez personas adicionales, a quienes se atribuye haber compartido información sobre el paradero de fuerzas de seguridad con entes extranjeros y con lo que describieron como “una red terrorista internacional”. El comunicado del Ministerio señaló que estos individuos fueron identificados, rastreados y finalmente arrestados por la Dirección General de Inteligencia de la provincia de Teherán.

El medio IRIB también reportó que todas estas detenciones forman parte de una serie de acciones desarrolladas por los servicios de contrainteligencia iraníes durante los últimos días. Según detalló el Ministerio de Inteligencia, estas operaciones se producen en un momento de alta tensión tras la ofensiva conjunta iniciada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero. En este marco, las autoridades afirmaron haber arrestado en total a casi un centenar de personas, a quienes se les atribuyen lazos o colaboración con Estados Unidos e Israel.

El comunicado emitido por el Ministerio incluyó declaraciones en las que se definió a los individuos detenidos como “terroristas y mercenarios”, términos con los que el gobierno iraní suele referirse a personas sospechosas de operaciones coordinadas o inspiradas por intereses extranjeros. El objetivo de las acciones atribuidas a estos grupos sería alterar la seguridad social y socavar la estabilidad interior del país, señaló la dependencia oficial.

Las operaciones, según reportó IRIB, se centraron especialmente en la provincia de Sistán y Baluchistán, una región que históricamente ha registrado tensiones y hechos de violencia de distinta índole. El Ministerio no detalló las filiaciones específicas de los grupos señalados, pero reiteró la vinculación con adversarios externos y redes internacionales hostiles a los intereses de Irán.

Por su parte, la estrategia del Ministerio de Inteligencia incluyó técnicas de rastreo, intervención tecnológica y vigilancia física para identificar, interceptar y detener a los presuntos responsables antes de que ejecutaran sus planes, según consignó el informe difundido por IRIB. En el caso de las detenciones por actividades en el entorno digital, las autoridades afirmaron haber actuado para prevenir la difusión de mensajes que, afirmaron, podrían deteriorar la confianza pública y promover el temor entre la población.

El medio IRIB subrayó que esta serie de detenciones y decomisos se inscribe en el contexto de una intensificación de las operaciones de seguridad interna y contrainteligencia en Irán durante las últimas semanas. Las autoridades han enfatizado la existencia de una colaboración sistemática entre actores nacionales e internacionales críticos del gobierno iraní, según señala el comunicado ministerial, y recalcan su compromiso con la contención y neutralización de amenazas percibidas a la estabilidad estatal.

Por último, desde el Ministerio de Inteligencia se reiteró que todos los implicados fueron detenidos de forma preventiva, impidiendo así —según el relato oficial— la concreción de posibles acciones coordinadas en el territorio iraní.