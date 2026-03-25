Irán asegura que sigue de cerca "todos los movimientos" militares de EEUU en Oriente Próximo

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, dirigió un mensaje directo a Washington en el que advirtió de que “los soldados no pueden arreglar lo que los generales han roto y caerán víctima de las alucinaciones de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu.” Con estas palabras, Qalibaf llamó la atención sobre la posible movilización de cientos de paracaidistas estadounidenses en Oriente Próximo, en un contexto donde Estados Unidos e Israel incrementan la presión militar sobre Irán. Según informó la agencia Europa Press, la declaración fue difundida a través de redes sociales en un momento de fuerte tensión bélica y negociaciones diplomáticas en curso entre Teherán y Washington.

El medio Europa Press detalló que la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciada el 28 de febrero, tuvo lugar mientras se desarrollaban conversaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear entre ambos países. Qalibaf resaltó que Irán “sigue de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de tropas”. Al mismo tiempo, instó a Estados Unidos a no subestimar la determinación iraní para defender su territorio, en el marco de la escalada militar que afecta a todo Oriente Próximo.

Ante los reportes de un posible refuerzo militar estadounidense, medios estadounidenses informaron que el Pentágono prepara el envío de aproximadamente 2.000 integrantes de la 82ª División Aerotransportada con destino al teatro de operaciones, según consignó Europa Press. Las autoridades militares de Estados Unidos, no obstante, no han confirmado oficialmente la movilización, lo que contribuye a la incertidumbre respecto a la magnitud de la respuesta militar estadounidense ante la ofensiva en curso.

Paralelamente, las autoridades iraníes actualizaron el balance de víctimas fatales atribuidas a los ataques combinados de Israel y Estados Unidos, informando más de 1.500 muertos, según publicó Europa Press. Por otra parte, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, sostiene que la cifra de fallecidos supera los 3.000, de acuerdo con la cobertura de Europa Press. Entre los muertos confirmados por Irán se encuentran altas personalidades del Estado y militares de alto rango.

Entre las bajas destacan el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, así como los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, según publicó Europa Press. La ofensiva habría cobrado la vida de otros altos funcionarios tanto de las Fuerzas Armadas iraníes como de otros organismos relacionados con la seguridad nacional. Este hecho representa un golpe significativo a la estructura de mando y gobierno de Irán.

La escalada de violencia se produce en un periodo en el que, pese a la actividad bélica, se mantienen abiertos canales de comunicación diplomáticos entre Irán y Estados Unidos con el fin de alcanzar algún tipo de acuerdo relativo al programa nuclear iraní, conforme reportó Europa Press. Estas negociaciones, aunque avanzan de manera simultánea al conflicto, se ven condicionadas por el incremento de la presencia militar extranjera en la región y las graves pérdidas humanas sufridas por el liderazgo iraní.

Por su parte, las declaraciones de Qalibaf se articulan como una advertencia explícita a Washington para que no intensifique su involucramiento militar directo, sugiriendo que una acción de este tipo no solucionará la actual crisis y podría agravar las consecuencias humanas y políticas para todos los actores involucrados, de acuerdo con las publicaciones de Europa Press. Qalibaf puso en entredicho la eficacia de un despliegue terrestre estadounidense bajo el argumento de que “los soldados no pueden arreglar lo que los generales han roto”, añadiendo que la determinación iraní se mantiene firme ante potenciales incursiones.

Diversas fuentes, como consignó Europa Press, coinciden en señalar que el actual escenario combina factores militares y diplomáticos, lo que complejiza la búsqueda de una solución efectiva al conflicto. Mientras continúan los contactos bilaterales en torno al acuerdo nuclear, la cifra de víctimas y la caída de líderes clave de Irán apuntan a una situación de gran volatilidad en Oriente Próximo.