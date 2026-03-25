Grifols se dispara casi un 7% tras aprobar la salida a Bolsa de su negocio de Biopharma en EEUU

El consejo de administración de Grifols ha ratificado que, tras la aprobación de la salida a Bolsa de una parte de su división estadounidense de Biopharma, la compañía mantendrá la propiedad mayoritaria de este negocio. Esta decisión, reportó el medio que cubre la información bursátil, representa un paso dirigido a reforzar la visión de autosuficiencia de Grifols, destacando que esta división operará como la única firma del sector en Estados Unidos que no necesita depender de otros mercados. Con esta medida, la multinacional catalana busca captar fondos que permitan financiar sus prioridades estratégicas, entre ellas una menor exposición a financiación mediante deuda y un incremento de inversiones en áreas clave para el crecimiento.

Según publicó el medio, la noticia de la aprobación de este proceso provocó un repunte inmediato en la cotización de Grifols. En los primeros movimientos bursátiles del miércoles, las acciones de la compañía escalaron un 6,45% alrededor de las 9:25 horas, situándose en los 9,410 euros por título y consolidándose como el valor que más aumentaba dentro del índice Ibex 35 durante ese periodo. En términos relativos, la escalada bursátil rondó casi el 7% en la apertura del mercado, en línea con el impacto que suele generar la comunicación de iniciativas orientadas a fortalecer la estructura financiera y la expansión internacional de las grandes corporaciones.

El propio grupo detalló que la operación se ejecutará mediante una oferta pública de venta (OPV) en el mercado estadounidense. Este esquema implicará la salida a Bolsa únicamente de una participación minoritaria de la división Biopharma en Estados Unidos, en tanto que Grifols conserva la mayoría accionarial y, por lo tanto, el control estratégico de la filial. El propósito declarado por la compañía en el comunicado recogido por la prensa consiste en captar capital suficiente para atender varias metas prioritarias. Entre ellas se incluyen la reducción del nivel de endeudamiento estructural y la apuesta por una mayor inversión en mercados considerados claves para el desarrollo de proyectos centrados en la autosuficiencia en la producción de derivados plasmáticos.

Acorde con lo publicado por el medio, la dirección de la empresa subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia a largo plazo que persigue responder de modo efectivo a la competencia y asegurar la sostenibilidad operativa en mercados donde Grifols ya posee una base relevante de actividad. En esta línea, la compañía remarcó la importancia de conseguir nuevas vías de financiación para respaldar el crecimiento previsto y la consolidación de su presencia en mercados en los que ha venido desarrollando proyectos para lograr independencia en el suministro.

El impacto bursátil derivado del anuncio se reflejó también en el contexto más amplio del Ibex 35, donde Grifols se posicionó como el valor con mejor desempeño en la jornada señalada. Según informaron diversas fuentes recogidas por el medio, esta respuesta positiva del mercado se relaciona con la confianza de los inversores en la capacidad de la empresa para captar recursos sin perder el control de sus activos estratégicos, además de reducir la exposición al endeudamiento y potenciar la expansión en sistemas de salud que son considerados prioritarios para su negocio.

En el comunicado oficial difundido después de la decisión del consejo de administración, Grifols puso énfasis en que la estructura de la operación ha sido diseñada para mantener los intereses del grupo a salvo y asegurar que la toma de decisiones esenciales permanezca en manos de la compañía matriz. Esta circunstancia permite a la firma preservar tanto la dirección de la actividad como el futuro desarrollo en su división estadounidense, uno de los focos centrales de su estrategia internacional.

De acuerdo con la información avanzada por el medio, la dirección de Grifols consideró que el apoyo recibido por parte del consejo de administración permitirá abordar con mayor solidez los retos del sector sanitario, en especial los relacionados con el abastecimiento de plasma y el desarrollo de terapias avanzadas en la biotecnología aplicada a la salud. La salida a Bolsa parcial en el mercado estadounidense representa una maniobra económica destinada a asegurar la liquidez suficiente para acometer los planes de inversión en tecnología, infraestructuras y nuevas líneas de productos en mercados con alta demanda.

El mismo medio recogió que esta operación implica para Grifols una oportunidad para avanzar en el cumplimiento de sus programas de sostenibilidad financiera y autonomía de gestión, tanto a nivel operativo como en el ámbito de la innovación. La estrategia delineada por la compañía busca capitalizar el mayor acceso al mercado de capitales que ofrece la Bolsa estadounidense, donde la demanda de títulos de empresas del sector biotecnológico resulta particularmente dinámica y permite obtener valoraciones atractivas para los accionistas.

Según lo publicado por la fuente, la iniciativa recibió el respaldo de analistas que valoran la capacidad de Grifols para equilibrar la captación de recursos y la preservación del control sobre sus áreas fundamentales de negocio. La compañía remarcó que no solo se trata de inyectar liquidez para reducir la deuda, sino también para potenciar proyectos de expansión que aumenten la autonomía de suministro y manufactura en mercados internacionales estratégicos.

El interés del mercado, según consignó el medio, reflejó las expectativas generadas por la operación, en tanto los inversores interpretan la apuesta por mantener el control mayoritario y la orientación hacia mercados clave como un movimiento para fortalecer la posición global de la multinacional catalana en el sector biotecnológico y de productos derivados del plasma.