Fúbtbol.Ayuntamiento hace "los deberes" para que Madrid acoja la final del Mundial y tiene "la mejor puntuación" de FIFA

Sonia Cea destacó que Madrid cumple con los estándares requeridos para organizar eventos deportivos globales, como los Juegos Olímpicos, y subrayó que la ciudad se encuentra preparada para asumir desafíos de gran envergadura en el ámbito deportivo internacional. Según informó la agencia Europa Press, la concejala delegada de Deportes recordó también que la capital española se encuentra a la espera de la decisión de la FIFA sobre la sede de la final del Mundial de Fútbol de 2030, tras haber obtenido la máxima calificación otorgada por la federación durante sus inspecciones.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Cea explicó que las autoridades municipales continúan en estrecha colaboración tanto con los responsables de la FIFA como con la Real Federación Española de Fútbol para asegurar que todos los requisitos establecidos para acoger la final del Mundial se cumplen rigurosamente. Según consignó el medio, la edil señaló durante una presentación oficial en el Palacio de Cibeles que Madrid ha recibido la mejor valoración entre todas las candidatas evaluadas por la FIFA hasta el momento.

El medio Europa Press detalló que, desde la presentación del Campus Vicente del Bosque, Sonia Cea transmitió al público y a la prensa la confianza del consistorio madrileño en la candidatura, insistiendo en que la ciudad se posiciona como el destino más adecuado según los puntajes informados por la organización futbolística. "Sabéis que tenemos la mejor puntuación de todas las series que ha hecho FIFA para cada una de las sedes", declaró la concejala a los medios presentes.

Durante su intervención, Cea remarcó que el gobierno local sigue avanzando en numerosas gestiones para cumplir con los procedimientos de selección, afirmando que el Ayuntamiento "trabaja muchísimo" y "está haciendo los deberes" para consolidar a Madrid como la principal opción para la final del torneo global de fútbol, según reportó Europa Press.

La concejala transmitió que, en opinión del equipo de gobierno, el carácter deportivo de Madrid y su trayectoria en la organización de grandes competiciones internacionales refuerzan la candidatura ante la FIFA. No obstante, reconoció que la resolución final depende de la federación internacional, aclarando ante la prensa: "Estamos convencidos de que Madrid es el mejor sitio para albergar la final del Mundial. No entenderíamos un Mundial que no tuviera su final en Madrid, pero la decisión no es nuestra. Lo que puedo decir es que los deberes los estamos haciendo".

Europa Press señaló también que Cea puso en valor la capacidad de Madrid para cumplir no solo con los requisitos FIFA, sino también con condiciones necesarias para acoger otros grandes eventos deportivos internacionales. Mencionó que la ciudad se mantiene lista para afrontar retos futuros, como la posible organización de unos Juegos Olímpicos, asegurando que Madrid cuenta con la infraestructura y el compromiso institucional preciso.

Las declaraciones de la concejala se produjeron en el contexto de la presentación del Campus Vicente del Bosque, ocasión en la que se reiteró la importancia de la cooperación entre el Ayuntamiento, la FIFA y los órganos futbolísticos nacionales. Europa Press indicó que las visitas e inspecciones periódicas de FIFA a la ciudad se han desarrollado sin contratiempos y han dejado una impresión positiva respecto a la adecuación de las instalaciones y la planificación urbana de cara al evento.

Finalmente, Cea concluyó destacando que el Ayuntamiento de Madrid continuará trabajando para que la ciudad se mantenga preparada en todo momento para acoger tanto la final del Mundial de Fútbol de 2030 como otras grandes citas deportivas internacionales, reforzando el mensaje de compromiso institucional ante los organismos internacionales responsables de las designaciones.