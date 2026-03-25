Detenidos en Rusia cuatro adolescentes por incendiar infraestructura crítica

Moscú, 25 mar (EFE).- Las autoridades rusas detuvieron a cuatro adolescentes por incendiar objetivos de la infraestructura crítica por orden de los servicios de inteligencia ucraniana, según informó este miércoles el departamento de prensa del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

"Se abortaron las actividades de cuatro adolescentes que por orden de los servicios de inteligencia ucranianos incendiaron objetivos de la infraestructura de transporte, comunicaciones y el sistema crediticio y financiero", indicó el FSB en un comunicado.

Las autoridades señalaron que los adolescentes prendieron fuego a una gasolinera, una comisaría de policía, una torre de telefonía móvil y un cajero automático.

El FSB publicó un vídeo de cámaras de seguridad que muestra cómo los jóvenes cometieron estos delitos.

Según el FSB, los adolescentes fueron implicados por estafadores en las redes sociales, que haciéndose pasar por funcionarios de la inteligencia rusa y chantajéandoles por haber entregado informaciones confidenciales a la inteligencia ucraniana les proponían participar en "pruebas de seguridad antiterrorista" consistentes en sabotajes.

Además, informó de la detención de "cuatro ciudadanos rusos que organizaron una red de sim-box para permitir el funcionamiento de canales de comunicación ilegales utilizados por los servicios de inteligencia de Ucrania".

Los cuatro detenidos vinculados al funcionamiento de sim-box, recibieron financiamiento de patrocinadores en el extranjero.

La portavoz del Comité de Instrucción de Rusia, Svetlana Petrenko, indicó que en estos momentos se han incoado causas penales a 29 personas por participar en el trabajo con redes de comunicaciones ilegales, incluyendo a administradores, operadores y mensajeros que se encargaban del funcionamiento de los sim-box.

El FSB volvió a alertar de que los servicios de inteligencia ucranianos incrementan la búsqueda en internet y redes sociales de potenciales ejecutores de atentados terroristas y sabotajes que incluye a adolescentes, y señaló que quienes acepten colaborar con el enemigo serán castigados con toda la severidad de las leyes rusas. EFE