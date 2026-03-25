Agencias

Detenidas otras tres personas por su implicación en los altercados previos al partido entre el Celta y el Lyon

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Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han detenido a otras tres personas por su presunta implicación en los altercados ocurridos en las horas previas al partido entre el R.C. Celta y el Olympique de Lyon, disputado el pasado 12 de marzo en la ciudad olívica.

De este modo, son ya 5 las personas arrestadas por la Policía por lo sucedido en la noche del 11 de marzo en un local de ocio de la calle Areal. Allí, unas 30 personas encapuchadas y armadas con palos, que los investigadores identifican como miembros de las 'Tropas de Breogán', abordaron a un grupo de seguidores franceses y la emprendieron a golpes con ellos.

Según han señalado fuentes policiales, los agresores, "para evitar ser identificados", vestían con ropa oscura, capucha y pasamontañas, y causaron diversas heridas inciso contusas a tres aficionados del equipo galo, además de ocasionar daños graves en el establecimiento hostelero.

El propietario del local, para evitar males mayores, dio orden de bloquear las puertas de acceso pero, al comprobar que estaba cerrado, los encapuchados comenzaron a golpear los cristales y las puertas con palos, para tratar de acceder al interior.

Al no poder entrar, acabaron por huir del lugar a la carrera, en pequeños grupos y en diferentes direcciones, para dificultar la acción de los agentes policiales que se dirigían a la zona.

A los detenidos, la Policía les imputa los delitos de lesiones, desórdenes públicos y daños. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevos arrestos.

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