Casi la mitad de las CCAA no tiene recursos suficientes para realizar el cribado de cáncer de colon de manera efectiva

El 46 por ciento de las comunidades autónomas no tiene infraestructura, suministros ni personal suficiente para realizar el cribado, diagnóstico y tratamiento del cáncer de colon de manera efectiva.

Así lo indican los resultados provisionales de un informe cualitativo sobre los programas de cribado de cáncer de colon en España que ha elaborado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El cribado de cáncer de colon en España está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba que determina la presencia de sangre no visible en las heces. El objetivo es detectar pequeños sangrados, que pueden deberse a alteraciones benignas, pólipos, o a lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

Este programa de evaluación, impulsado por la AECC y la IARC, se puso en marcha a finales de 2024 como respuesta a la falta de datos sobre los programas de cribado. En él han participado 17 comunidades y ciudades autónomas -con la excepción de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana-, aunque el informe presenta datos validados de 13 de ellas.

"Hemos comprobado que hay un alto nivel de organización de los programas de cribado en España. Todas las comunidades tienen un sistema para identificar a la población elegible, invitarla y notificar los resultados", ha señalado la investigadora de la IARC Isabel Mosquera, quien ha presentado los datos de la investigación.

No obstante, el informe refleja que el 46 por ciento de las comunidades autónomas no dispone de recursos suficientes para ofrecer servicios de cribado, diagnóstico y tratamiento de manera eficaz. Mosquera ha señalado que, aunque la mayoría cuenta con infraestructuras y suministros adecuados, muchas acusan una falta significativa de personal. "La situación cambia cuando nos centramos en los recursos humanos, especialmente en el diagnóstico, faltan colonoscopistas, anestesistas y personal de enfermería", ha explicado.

Además, solo el 53,8 por ciento tiene un protocolo que describe la monitorización y evaluación de los indicadores de desempeño, algo que permitiría conocer el grado de consecución de los objetivos o detectar las áreas de mejora.

Asimismo, todas las comunidades tienen una persona responsable de garantía de calidad, pero solo el 61,5 por ciento dispone de una política documentada que garantice la calidad del programa de cribado. Por último, el 23 por ciento reconoce que no publica informes sobre resultados en los últimos 5 años, no solo para informar a la población y profesionales, sino para realizar una mejora continua.

El informe contiene información cualitativa sobre criterios esenciales y deseables para conocer el buen funcionamiento de los programas de cribado de cáncer de colon. El trabajo ha demostrado que existe una correlación positiva entre el cumplimiento de los criterios esenciales y una mayor tasa de participación en los programas de cribado.

El objetivo ahora, según ha expuesto Mosquera, es trasladar estos datos a la comunidades para disminuir potenciales crisis en los programas de cribado, o incluso evitarlas, y mejorar los programas.

LA IMPORTANCIA DEL CRIBADO

El cáncer de colon es el tumor con mayor incidencia en España, y nueve de cada diez personas sobrevivirían si se detectara en fases iniciales. En este contexto, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, ha defendido la necesidad de establecer un mínimo común, "lo suficientemente elevado", que garantice el acceso equitativo a estos programas en todo el país.

"No podemos aceptar que haya una sola persona que muera por cáncer de colon sin haber tenido la oportunidad de que su enfermedad sea diagnosticada o tratada a tiempo", ha afirmado Reyes.

Al hilo, la directora de la IARC, Elisabete Weiderpass, ha destacado que la evidencia científica ha demostrado que el cribado salva vidas. "Al detectar lesiones precancerosas, puede detener el cáncer antes de que se desarrolle. Además, funciona en todos los entornos, ya que se ha demostrado su eficacia y asequibilidad en contextos de recursos altos, medios, bajos y muy bajos", ha explicado.

No obstante, ha subrayado que el cribado debe realizarse de forma sistemática y ofrecerse a toda la población que pueda beneficiarse, además de contar con un control de calidad constante. "Solo es eficaz cuando está bien organizado, se basa en la evidencia y está vinculado a un tratamiento oportuno. Asimismo, es esencial una monitorización rigurosa: los indicadores estandarizados y la evaluación continua son fundamentales para mejorar los resultados y la equidad", ha defendido.

"EL CRIBADO ME HA SALVADO LA VIDA"

Durante una mesa redonda, Marisa, paciente de cáncer de colon, ha destacado que el cribado le salvó la vida al detectarle la enfermedad hace cuatro años. "Descubrieron un tumor en estadio II. No había metástasis, estaba localizado, pero requería cirugía. Me extirparon unos 20 centímetros del colon ascendente, ya que el tumor estaba en el ciego. Después recibí quimioterapia y ahora estoy en mi cuarto año de seguimiento. Me realizan TAC cada seis meses y todo evoluciona muy bien", ha detallado.

A continuación, la subdirectora general de Estilos de Vida Saludable de la Consellería de Sanidade, Sagrario Pérez, ha subrayado la importancia de enviar el kit de cribado a domicilio. "Los datos que tenemos son bastante buenos, y aspiramos a alcanzar cifras similares a las del cribado de mama. Somos una de las comunidades autónomas que envía el kit a casa desde 2022 y hemos alcanzado una participación cercana al 57 por ciento", ha señalado.

Por último, Guillem Artigues, coordinador de Salud Pública del Programa de Detección Precoz del Cáncer en Baleares, ha lamentado la falta de profesionales en su comunidad autónoma para llevar a cabo estos cribados, debido, entre otros factores, al elevado precio de la vivienda. "Es un hándicap. A nivel de recursos materiales estamos bien, pero tememos una fuga de profesionales", ha finalizado.