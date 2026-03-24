VÍDEO: Nadal, investido doctor honoris causa por la UPM: "Los reconocimientos académicos tienen significado especial"

El deporte de alto rendimiento ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas debido a la incorporación de la ciencia, la tecnología, la biomecánica y el análisis del rendimiento. Según publicó Europa Press, Rafael Nadal señaló estos aspectos durante el acto en el que fue investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El extenista español, ganador de 22 torneos de Grand Slam y exnúmero uno del mundo, recibió el máximo reconocimiento académico de la UPM en una ceremonia celebrada este martes en el Paraninfo de la institución, un evento presidido por el rector Óscar García Suárez y con la presencia de toda la comitiva académica.

De acuerdo con Europa Press, Nadal comenzó su alocución manifestando su agradecimiento a la Universidad Politécnica de Madrid por la distinción, que consideró especialmente emotiva por provenir de una institución dedicada al conocimiento y a la formación: “Para alguien que ha dedicado su vida al deporte, recibir un doctorado honoris causa por una institución de referencia en los ámbitos de la ingeniería, la ciencia y la innovación tiene un significado muy especial”, expresó durante su discurso. Nadal recalcó que procediendo del mundo deportivo, este reconocimiento adquiere para él un valor destacado al estar ligado a la excelencia académica, el impacto social y el impulso a la innovación.

El medio Europa Press detalló que la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte propuso el nombre de Nadal para esta distinción. Durante su intervención, el tenista de Manacor subrayó cómo la alta competición deportiva depende cada vez más del conocimiento científico y de la aplicación de nuevas tecnologías en múltiples disciplinas relacionadas con el entrenamiento y la salud del deportista. Según Nadal, estos recursos no siempre estuvieron disponibles durante su carrera. “Podría decirse que pertenezco a una generación anterior, en la que estos avances se fueron incorporando progresivamente. Hoy, sin embargo, son fundamentales para las nuevas generaciones de deportistas”, explicó ante los asistentes.

La agencia Europa Press recogió que Nadal definió este doctorado honoris causa no solo como un reconocimiento personal, sino como un tributo al mundo del deporte y a los valores que lo acompañan. “La universidad ha sido la vida, los viajes, las experiencias y el contacto con personas”, continuó Nadal. Afirmó que tanto su familia como su equipo han representado para él verdaderos maestros durante todo su trayecto profesional, y reconoció las diferencias entre su formación y la de quienes han optado por una vida académica: “Muchos habéis dedicado vuestra vida a la investigación, al estudio y al desarrollo del conocimiento en ámbitos de gran complejidad; mi formación, en cambio, ha sido distinta”.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Nadal hizo hincapié en el valor de los reconocimientos que provienen del ámbito académico, sosteniendo que representan el respeto de instituciones comprometidas con el desarrollo y el progreso social. “En el deporte de élite, como en la ingeniería o en cualquier disciplina científica, el talento es importante, pero nunca es suficiente por sí solo”, afirmó Nadal. Para el deportista, detrás de cada logro existe un proceso largo basado en la preparación, el análisis constante, el trabajo diario y la superación permanente. Resaltó que valores como el rigor, la búsqueda de la excelencia, el trabajo en equipo y el compromiso resultan tan esenciales en el deporte profesional como en la academia.

Nadal insistió en la relevancia de planificar con metas a corto, medio y largo plazo y de mantener la ilusión y el esfuerzo diario. Europa Press reportó sus palabras sobre el papel de la resiliencia y la disciplina en el recorrido de cualquier deportista: “A lo largo del camino, todos atravesamos momentos de dificultad. Es precisamente en esos momentos cuando más importante resulta mantener una actitud positiva y seguir trabajando, muchas veces sin resultados inmediatos. Es en ese esfuerzo constante donde, casi sin darnos cuenta, comienza la superación”.

El exnúmero uno del tenis español también reflexionó sobre la naturaleza del éxito, advirtiendo que puede resultar engañoso si no se acompaña de humildad y autocrítica. Recomendó a los jóvenes presentes escuchar a sus equipos, aceptar errores y persistir en la mejora continua. “Incluso en los momentos de mayor éxito siempre existe margen de mejora”, señaló Nadal en sus declaraciones recogidas por Europa Press, agregando que alcanzar los objetivos requiere tiempo, constancia y un compromiso sostenido.

Como parte de su discurso, Nadal equiparó los procesos de preparación y competición en el deporte de alto nivel a los procedimientos de investigación en el ámbito científico. Destacó la importancia del trabajo previo que va más allá de los resultados visibles: preparación física, análisis del adversario, estrategia y adaptación. Además, recordó las enseñanzas recibidas desde la infancia por su familia y su tío—entrenador durante muchos años—quienes, afirmó, le transmitieron la importancia del trabajo, la disciplina y la humildad.

Nadal compartió con los presentes que el deporte le enseñó a aceptar la derrota, analizarla y regresar con renovada determinación, especialmente tras atravesar etapas difíciles marcadas por las lesiones. “Esos momentos te obligan a desarrollar resiliencia, la capacidad de levantarse y seguir adelante, incluso en las circunstancias más adversas la ambición es importante”, agregó el balear, de acuerdo con Europa Press.

En esa línea, Nadal definió la ambición verdadera como el deseo de mejorar cada día manteniendo inalterables los valores y el respeto por los competidores y la disciplina. Subrayó que el deporte constituye un esfuerzo conjunto de profesionales de diversas áreas que trabajan con el mismo objetivo, ilustrando la labor colectiva que subyace tras el éxito individual.

El extenista ligó estas ideas a su proyecto personal, la Rafa Nadal Academy en Manacor. Según recogió Europa Press, Nadal explicó que el centro nació con la intención de ser más que un espacio de entrenamiento, enfatizando la convivencia entre deporte, educación y conocimiento. Reivindicó el papel del deporte como herramienta de aprendizaje, investigación y desarrollo, con un impacto positivo en la sociedad. Junto a su familia, aspiró a ofrecer oportunidades a niños y jóvenes a través del deporte y la educación. Destacó que esta iniciativa representa una de las experiencias más enriquecedoras de su vida y defendió la educación, el conocimiento y el esfuerzo como pilares para una sociedad mejor.

Para concluir su intervención, Nadal transmitió a los estudiantes presentes un mensaje centrado en la confianza en sí mismos y, sobre todo, en su capacidad de trabajo. Los animó a aprovechar todas las oportunidades, a no temer el error y a mantener la conciencia y la humildad, subrayando que cada uno tiene el potencial de marcar una diferencia. Europa Press ofreció imágenes de la ceremonia y puso a disposición un enlace para su descarga junto con un contacto para consultas relacionadas con el evento.