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Spotify permite conocer las conexiones creativas detrás una canción con SongDNA

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Spotify permite conocer las conexiones creativas que hay detrás de una canción con la nueva función en pruebas SongDNA, disponible dentro de la suscripción Premium.

Una canción es el resultado del trabajo de compositores, productores y colaboradores, muchas veces desconocido para las personas que la escuchan en directo en un concierto o desde la tranquilidad de su casa.

La plataforma de 'streaming' "pone esas relaciones en primer plano" con SongDNA, una nueva experiencia que permite explorar las personas que han trabajado en una canción, así como las historias y las inspiraciones que ayudaron a darle forma, y las versiones que se han hecho.

SongDNA se ha incorporado a la vista 'Reproduciendo ahora', dentro de la suscripción Premium, como una tarjeta de información. "Las conexiones que ves en SongDNA se basan en una combinación de información que recibimos de los artistas y sus equipos, complementada con datos aportados por la comunidad", explica Spotify en su blog.

SongDNA está disponible en versión beta para usuarios Premium de todo el mundo en dispositivos móviles iOS y Android, y estará disponible para todos los usuarios Premium a lo largo de abril.

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