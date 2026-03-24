Qonto nombra a Lorenzo Pireddu nuevo director para el sur de Europa para impulsar su crecimiento regional

Lorenzo Pireddu, quien cuenta con una trayectoria de más de quince años en empresas tecnológicas dentro de entornos regulados, asumirá la dirección general de Qonto para el sur de Europa, abarcando Italia, España y Portugal. Según informó la compañía en un comunicado recogido por varias plataformas de noticias, con esta decisión Qonto busca estimular su estrategia de crecimiento y reforzar sus operaciones en una zona que reúne a más de 8,8 millones de empresas.

Tal como publicó la fuente, la fintech planea incrementar un 24% interanual su inversión en estos tres países. Este esfuerzo inversor incluirá la contratación de nuevos profesionales, el fortalecimiento del desarrollo de productos y la puesta en marcha de iniciativas de marketing dirigidas a reforzar el vínculo de la empresa con los diferentes ecosistemas empresariales de la región. Pireddu, en declaraciones a la fuente citada, sostuvo: “El sur de Europa representa una gran oportunidad de crecimiento para Qonto, con casi 9 millones de pymes en Italia, España y Portugal. A medida que ampliamos nuestra oferta y aumentamos significativamente nuestra inversión en la región, nos estamos posicionando para convertirnos en el partner financiero que estas empresas llevan tiempo esperando”.

El medio destacó que Qonto considera Italia y España como mercados estratégicos desde 2019, mientras que Portugal figura dentro de las expansiones más recientes, iniciada en 2024. La firma señala que el mercado portugués constituye una oportunidad destacada para su consolidación en la península ibérica y el conjunto del sur europeo.

Actualmente, el equipo de Qonto en esta región supera los 350 empleados y cuenta con sedes propias en Milán y Barcelona. La compañía tiene previsto ampliar su plantilla a medida que extiende su presencia local, lo que incluirá la formación de un equipo específico en territorio portugués. El objetivo declarado es consolidar su posición en el sector financiero digital dirigido a pequeñas y medianas empresas, apoyando el desarrollo regional mediante servicios innovadores y una oferta adaptada a las necesidades de las pymes.

La compañía subraya que la inversión prevista se destinará a la contratación de talento, el desarrollo de producto y nuevos proyectos de marketing que tienen como fin estrechar la relación con el entorno empresarial local. Qonto confía en que la incorporación de Pireddu, quien anteriormente dirigió Uber Italia durante más de seis años tras haberse formado en Economía en la Universidad Luigi Bocconi de Milán, aportará una visión estratégica y experiencia en la gestión de empresas tecnológicas de rápido crecimiento en mercados regulados.

Según consignó la fuente, el propósito de Qonto con esta reorganización y ese aumento de la inversión es convertirse en un actor clave en el segmento digital financiero para empresas en el sur de Europa. El impulso de la contratación, el desarrollo de nuevos productos y la expansión de equipos en los países objetivo forman parte de la hoja de ruta de la compañía para consolidar su papel en la región y responder a las necesidades específicas del tejido empresarial de Italia, España y Portugal.