Agencias

El Barça golpea primero en la final de Liga Endesa contra el Valencia Basket

Guardar
Google icon
Imagen 2ZRD4HEMPJFNZMNSJWAS4BUCKQ

El Barça derrotó (112-113) al Valencia Basket este jueves en el primera partido del 'playoff' final por el título de la Liga Endesa celebrado en el Roig Arena, un histórico intercambio donde los catalanes forzaron la prórroga gracias a Will Clyburn para terminar robando el factor cancha con el 0-1.

El equipo de Xavi Pascual, quien no seguirá al frente del club blaugrana la próxima campaña, siguió su impoluta línea en los cruces por el título frenando al equipo 'taronja' en su casa. El Barça dio la vuelta a un mal inicio y remontó 14 puntos abajo. En el último cuarto, el Valencia Basket tuvo el partido en su mano con un 99-95 a 27 segundos del final pero el cuadro culé obró la gesta.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Afición escocesa aplaudirá un minuto del Escocia-Marruecos en homenaje a hincha fallecido

Infobae

Monterrey celebra el Mundial con una gran exposición de arte popular mexicano y fútbol

Infobae

Wall Street termina en verde la semana tras el acuerdo EEUU e Irán y la reunión de la Fed

Infobae

La bolsa de São Paulo se deja un 0,10 % ante la incertidumbre de la política monetaria

Infobae

Macron reclama a Netanyahu "responsabilidad y racionalidad" para Líbano

Macron reclama a Netanyahu "responsabilidad y racionalidad" para Líbano