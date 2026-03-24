Mueren seis miembros de las fuerzas del Kurdistán iraquí en un ataque con misiles achacado a Irán

Diversas voces al interior del gobierno kurdo del Kurdistán iraquí destacaron que la respuesta de la comunidad internacional y del Gobierno de Irak es considerada decisiva para evitar que incidentes similares se sigan produciendo en la región. Según informó Europa Press, el Ministerio de Peshmerga denunció la madrugada del ataque con misiles que dejó un saldo de seis integrantes de las fuerzas de seguridad muertos y unos treinta heridos, mientras que responsabilizan directamente a Teherán y reclaman acciones urgentes a nivel global.

El ataque, que tuvo por objetivo dos bases militares situadas en Soran, una zona cercana a la frontera con Irán dentro del territorio semiautónomo del Kurdistán iraquí, se produjo en un contexto marcado por la tensión regional derivada de la ofensiva del 28 de febrero lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán. De acuerdo con Europa Press, las autoridades kurdas atribuyen el bombardeo a las fuerzas iraníes, aunque hasta la publicación de la información el gobierno de Irán no había emitido ninguna declaración oficial al respecto.

El Ministerio de Peshmerga difundió un comunicado en el que se refiere al ataque como una agresión “vacía de todos los valores humanos más básicos y los principios de buena vecindad”. El comunicado precisa que seis misiles balísticos de fabricación iraní impactaron directamente en las sedes de la 7ª y la 5ª División de Infantería. El saldo, confirmado por las fuentes kurdas citadas por Europa Press, incluyó seis miembros de los peshmerga fallecidos y treinta heridos de diferente consideración, todos ellos parte de las fuerzas de seguridad regionales.

El texto oficial incluyó una condena enfática a este hecho y lo definió como parte de una serie de ataques que consideran terroristas y que afectan la estabilidad y la seguridad de la región del Kurdistán iraquí. La declaración del Ministerio enfatizó el derecho soberano y legítimo de la región a ejercer una respuesta “decisiva” frente a cualquier forma de transgresión o agresión contra el pueblo y territorio kurdo. Según reportó Europa Press, en el mismo comunicado el ministerio destacó que la política de paz adoptada por la administración kurda no debe ser interpretada como una señal de debilidad.

La declaración recalca: “La postura pacífica de la región del Kurdistán no debe, bajo ninguna circunstancia, ser confundida con una postura de cobardía. Somos conscientes de que la injusticia y la tiranía tienen una vida corta y que la voluntad de paz terminará por prevalecer”, cita Europa Press. Consecuentemente, el mensaje oficial insta a todas las partes involucradas en los actuales conflictos en Oriente Próximo a no implicar al Kurdistán iraquí y mantener al margen a esta región del clima de violencia y caos.

Junto con el llamado a las partes implicadas, el Ministerio de Peshmerga solicitó al Ejecutivo iraquí y a organismos internacionales que no guarden silencio ante estas acciones, que según Europa Press consideran violaciones graves de la integridad regional. La petición incluye la demanda de que se actúe “de forma decisiva para poner fin a estas imprudentes transgresiones”.

Tras el ataque, las autoridades kurdas reafirman su posición en defensa de los territorios bajo su control y subrayan que los hechos recientes constituyen una amenaza directa a su seguridad y estabilidad. Europa Press detalló que la denuncia se formalizó tras los hechos en Soran, cuyas coordenadas geográficas, próximas a Irán, han sido recurrentemente escenario de tensiones transfronterizas.

El contexto general en el que ocurrió este ataque se caracteriza por una escalada de tensiones tras el inicio de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes a finales de febrero de 2024, episodio que impulsó respuestas y reacciones de diversos actores en la región. Según publicó Europa Press, la reacción oficial kurda enfatiza el riesgo de que el conflicto entre Estados y actores regionales afecte de forma colateral a la región del Kurdistán, un territorio autónomo dentro de Irak que ha buscado mantener independencia política y militar frente a las disputas que involucran a sus vecinos.

Hasta el momento, Irán no ha emitido comentarios públicos sobre la denuncia formulada por las autoridades kurdas respecto a este último bombardeo con misiles balísticos, informó Europa Press. La ausencia de pronunciamiento por parte de Teherán ha elevado las expectativas sobre la respuesta internacional y las medidas que el Gobierno federal iraquí podría adoptar ante la gravedad de los hechos expuestos por los líderes del Kurdistán. Europa Press destaca la insistencia kurda en la defensa de sus prerrogativas soberanas y la exigencia de apoyo internacional para frenar posibles escaladas que amenacen la seguridad regional.