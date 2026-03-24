Agencias

Muere el cantautor Gino Paoli a los 91 años

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El cantautor Gino Paoli ha muerto a los 91 años en su ciudad natal, Génova, según ha informado la familia a varios medios italianos como La Stampa.

El autor de temas como 'Sapore di mare', 'Sapore di sale', 'La gatta' o 'Senza fine', Paoli fue uno de los grandes impulsores de la canción clásica italiana.

"Esta noche, Gino nos ha dejado con serenidad, rodeado del amor de sus seres queridos", ha informado su familia en un comunicado en el que también pedían "máxima privacidad durante su despedida".

El cantautor ha fallecido cuatro meses después de que lo hiciese la que fue su pareja, Ornella Vanoni, también una de las grandes voces femeninas de la música italiana.

Nació en Monfalcone en 1934 y se crió en su Génova natal en la Italia de la posguerra, entre las cenizas del fascismo. Junto a artistas como Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André o Umberto Bindi, fue figura clave de este género musical.

Paoli comenzó a cantar a los 26 años, debutando en 1959 con 'Senza parole', primera estación de un repertorio de canciones históricas.

Así, ha forjado una carrera musical de 60 años, durante los que anunció su retirada hasta en tres ocasiones. En 1963 se pegó un tiro en el pecho y desde entonces vivía con una bala alojada en el pericardio.

En 2015, recibió en España el premio del festival La Mar de Músicas de Cartagena, reconvertido en cantante de jazz tras haber sido, por este orden, voz de canción ligera, estrella en San Remo, pintor, cazatalentos -descubrió a Lucio Dalla y Fabrizio de André- y político comunista: llegó a ser diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992.

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