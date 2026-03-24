Lee Jae Myung pide disculpas por la muerte de 14 personas en el incendio de la fábrica de Daejeon

La presencia de alrededor de 200 kilogramos de sodio en el interior de la nave industrial complicó las labores de extinción del incendio en Daejeon, ya que este material puede causar explosiones si no se trata conforme a los protocolos de seguridad. Según informó la agencia surcoreana Yonhap, el suceso dejó 14 personas fallecidas y cerca de 60 heridas en la fábrica de componentes automotrices situada en el centro del país, lo que llevó al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, a presentar disculpas públicas a la ciudadanía.

De acuerdo con Yonhap, Lee transmitió sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, manifestando pesar por los hechos registrados la semana pasada. "Quiero enviar mis más profundas condolencias a las víctimas y a sus allegados y familiares", expresó, y añadió que sentía una "profunda tristeza como el responsable estatal de mayor rango de que los accidentes laborales de este tipo sigan ocurriendo". El presidente emitió este mensaje al país tras visitar la zona afectada el sábado anterior, donde se reunió con las familias de los afectados y se comprometió a esclarecer las causas del incendio.

La agencia Yonhap detalló que el mandatario anunció la apertura de una investigación exhaustiva destinada a esclarecer lo ocurrido en la planta. Este proceso de revisión tiene el propósito de establecer protocolos y medidas de seguridad reforzados, con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro. Lee exhortó además a las autoridades competentes a reforzar tanto las acciones de prevención como los mecanismos de compensación para las familias de las víctimas.

Las autoridades surcoreanas, a instancias del presidente, pondrán en marcha inspecciones en instalaciones industriales de la misma rama para comprobar que se cumplen todas las normativas de seguridad establecidas. El líder surcoreano subrayó que "el Gobierno debe realizar las inspecciones pertinentes en fábricas de este tipo para garantizar que se cumplen los sistemas de seguridad correctamente".

Además de medidas regulatorias y de seguridad, las familias afectadas recibirán apoyo psicológico y asistencia para mitigar las consecuencias derivadas del incendio. Según recogió Yonhap, los compromisos presidenciales incluyen atención especializada y esquemas de compensación económica para aquellos que resultaron impactados directamente por el incidente.

La intervención de los cuerpos de emergencia enfrentó retos adicionales por las particularidades de los materiales almacenados en la fábrica. El sodio, almacenado en grandes cantidades, representó un peligro significativo durante las tareas de extinción, ya que su contacto con el agua puede desencadenar reacciones explosivas. Las autoridades del sector industrial y de seguridad se vieron obligadas a extremar precauciones para evitar males mayores mientras se combatía el fuego.

Este suceso ha reavivado en el país el debate sobre los estándares de seguridad laboral en la industria y la conveniencia de revisar los procedimientos vigentes de almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos. A raíz de la gravedad del incendio y su saldo letal, diversos sectores sociales y organizaciones de derechos laborales han solicitado que el Gobierno amplíe la fiscalización de las instalaciones industriales y refuerce la protección de los trabajadores.

Según publicó Yonhap, la reacción rápida del presidente Lee Jae Myung y sus declaraciones buscan tanto honrar la memoria de las víctimas como traducirse en acciones concretas que reduzcan la exposición de los trabajadores a riesgos en sus espacios de labor. Las familias de las personas fallecidas y heridas, de acuerdo con las informaciones de la agencia de noticias, recibirán seguimiento para garantizar su recuperación psicológica y su acceso a compensaciones justas.

El incendio en la ciudad de Daejeon pone foco en la seguridad de las fábricas surcoreanas, la respuesta institucional y los mecanismos de reparación para quienes resultan afectados por este tipo de tragedias. La actuación del Gobierno, estas últimas jornadas, se ha orientado tanto a la investigación como a la asistencia y a la revisión de los protocolos industriales, según consignó Yonhap.