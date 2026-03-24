Las patentes europeas superaron por primera vez las 200.000 solicitudes en 2025, el 1,1% de España

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) despuntó en el ecosistema de la innovación española durante 2025 al encabezar las solicitudes de patentes europeas en el país, posicionando a España como el tercer país con mayor incremento de solicitudes entre los principales actores europeos desde 2016. De acuerdo con el CSIC, las cifras de la Oficina Europea de Patentes (OEP) muestran que el compromiso permanente de empresas, universidades, centros de investigación y emprendedores españoles impulsa el fortalecimiento de la innovación nacional. El aumento sostenido sitúa a España en el noveno lugar por volumen de solicitudes dentro de la Unión Europea, decimoquinto a escala mundial y vigesimoquinto por solicitudes per cápita.

Según publicó la OEP, durante 2025 se formalizaron 201.974 solicitudes de patentes europeas, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al año anterior y permite superar por primera vez la barrera de las 200.000 peticiones anuales. El 1,1% de estas peticiones provino de España, que experimentó un aumento acumulado superior al 43% desde 2016, destacando el avance nacional en innovación y desarrollo tecnológico. Esta tendencia al alza ha sido resaltada por el CSIC, cuya participación ascendió a 55 solicitudes, reafirmando la relevancia de su actividad dentro del tejido innovador español.

El reporte de la OEP señala que, en el contexto español, las tecnologías relacionadas con la salud mantuvieron su papel predominante como motor de las solicitudes. Específicamente, el área de biotecnología encabezó el listado en 2025 con 181 solicitudes, seguida por el sector farmacéutico con 179 y la tecnología médica con 167. Estos tres campos representaron conjuntamente el 23,4% de las peticiones españolas tramitadas ante la OEP. Pese a una disminución del 19% en el sector farmacéutico respecto a 2024, el número de solicitudes en biotecnología se incrementó un 11% y la tecnología médica subió un 2,5%, lo que, según consignó el CSIC, refuerza la robustez del ecosistema nacional en investigación biomédica y sanitaria.

A escala de la OEP, los sectores de la salud mostraron patrones diferentes. La biotecnología global experimentó una caída del 3,3% y el sector farmacéutico descendió un 6,3%, mientras que la tecnología médica a nivel europeo creció un 1,3% en el último año.

Los innovadores españoles también elevaron su actividad en ámbitos emergentes y estratégicos fuera del sector salud. Las solicitudes relacionadas con la tecnología informática aumentaron un 29,8% en 2025, demostrando una diversificación de la innovación nacional. En el plano internacional, la tecnología informática lideró como campo principal de solicitudes ante la OEP con un crecimiento del 6,1% respecto a 2024, producto del empuje de la inteligencia artificial (IA), que subió un 9,5%, y del rápido avance del sector de tecnologías cuánticas, que registró un incremento del 37,9%. Estados Unidos mantuvo la hegemonía en el área informática, aunque los países europeos resaltaron en los subsectores de IA y tecnologías cuánticas, según informó la OEP.

En cambio, el área de transporte en España, tras un periodo reciente de expansión, presentó una descenso relevante del 15,4% en 2025, aunque se mantiene entre los sectores destacados en el ecosistema innovador nacional.

En el análisis regional, la actividad patentadora en España se centralizó en Cataluña, que alcanzó 754 solicitudes, representando el 33,4% del total nacional y mostrando un crecimiento interanual del 4,1%. Madrid ocupó el segundo puesto con 484 solicitudes y un incremento notable del 17,2%. El País Vasco registró 310 solicitudes, mientras que la Comunidad Valenciana y Navarra presentaron 152 y 142 solicitudes, respectivamente. Datos reportados por la OEP reflejan crecimientos significativos en regiones como Murcia, con el mayor aumento entre las principales zonas (+39,3%), y Navarra (+19,3%).

Estas cinco regiones, según señaló la OEP, figuran entre las 100 principales regiones europeas en volumen de solicitudes transmitidas a la organización, confirmando el protagonismo de los polos españoles dentro del continente.

El sistema de patente unitaria, vigente en Europa desde junio de 2023, viene ganando popularidad entre los solicitantes españoles. Durante 2025, 580 solicitudes españolas se acogieron a este sistema, representando una tasa del 56,1% del total de patentes europeas concedidas a innovadores españoles ese año. Este mecanismo permite proteger una invención en hasta 25 países de la Unión Europea con un solo trámite ante la OEP, y la tasa de adopción española superó tanto la media global (28,7%) como la comunitaria (40,7%), lo que señala un uso estratégico por parte de empresas y entidades españolas, a pesar de que España no participa formalmente en el sistema, según detalló la OEP.

En el panorama internacional, Estados Unidos conservó el liderazgo como principal país de origen de solicitudes de patentes europeas, seguido por Alemania. Por vez primera, China superó a Japón y se ubicó como tercer país de origen, seguida de Corea del Sur. Las solicitudes de origen chino se triplicaron respecto a 2016 y las coreanas se duplicaron, situándose por encima del crecimiento medio europeo, según consignó el medio OEP.

Respecto al origen de las solicitudes, el 43% provino de Estados miembros de la OEP y el 57% restante de naciones externas. Entre las empresas, Samsung encabezó el listado como solicitante principal en 2025, seguida por Huawei, LG y Qualcomm. Nokia, tras experimentar el mayor crecimiento anual con 2.242 solicitudes (incremento del 89,4%), completó el grupo de las cinco primeras. Según detalla la OEP, el ranking de los diez principales solicitantes incluye a cuatro empresas europeas, dos de Corea del Sur, dos de Estados Unidos y dos de China, lo que evidencia una competencia global constante en el entorno de la innovación tecnológica.