La Sagrada Familia ve "muy cerca" un acuerdo con Barcelona para la fachada de la Gloria

En declaraciones realizadas durante la presentación de los resultados futuros del templo, el presidente de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, destacó que si el concejal del distrito del Eixample y cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, asegura que ningún vecino se quedará en la calle, esto significa que las negociaciones están progresando de manera adecuada. En ese contexto, Camps subrayó la importancia de garantizar que el proyecto de la emblemática fachada de la Gloria avance sin la necesidad de desplazamientos forzados de residentes. Según reportó el medio, la Junta mantiene una previsión de diez años para finalizar esta parte clave de la obra diseñada por Antoni Gaudí, tras varios meses de conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, durante el evento, Esteve Camps estuvo acompañado por el director general de la Junta, Xavier Martínez, y el arquitecto jefe, Jordi Faulí. Allí se remarcó que el acuerdo para definir la estructura vertical de la fachada de la Gloria se encuentra en una etapa avanzada, acercando a ambas partes a una resolución definitiva que permitiría dar uno de los pasos fundamentales para el cierre integral del proyecto.

Durante la intervención, Camps indicó que las conversaciones sostenidas hasta el momento apuntan al éxito del proceso, pero matizó que “en el campo de la política nunca se sabe lo que puede pasar”. Esta consideración refleja la cautela mantenida a pesar de los avances, dado que el proyecto de la Sagrada Familia ha enfrentado históricamente desafíos relacionados con el urbanismo y la convivencia con las dinámicas barriales en el Eixample.

Según detalló el medio, la fachada de la Gloria se configura como la parte más extensa e impactante del conjunto arquitectónico de la Sagrada Familia, y su construcción implica retos técnicos y de planificación urbana de gran magnitud. La estructura, prevista en los planos originales de Gaudí, ha sido objeto de debate en torno a su integración en el tejido urbano y el impacto sobre las viviendas y el tránsito en la zona.

Martínez y Faulí explicaron durante la presentación que el calendario para la ejecución de la fachada de la Gloria contempla una duración de una década, plazo que se estima suficiente para coordinar tanto los aspectos constructivos como las negociaciones con las administraciones y los vecinos. De acuerdo con la cobertura del medio, uno de los principales puntos de discusión fue la necesidad de preservar tanto el patrimonio arquitectónico como el bienestar de la comunidad residente.

El medio precisó que las autoridades municipales, encabezadas por Jordi Valls, reiteraron el compromiso de evitar el desalojo de habitantes como parte del acuerdo. Este planteamiento fue recibido como un avance esencial en las relaciones entre la ciudad y la Junta Constructora, que busca completar la obra siguiendo las directrices originales de Gaudí, sin provocar conflictos habitacionales.

La Junta Constructora reafirmó, según consignó la fuente, que la finalización de la fachada de la Gloria representa el último gran desafío técnico y urbano del proyecto. Las anteriores fases, como la culminación de las torres principales y la integración de la basílica en la vida cotidiana del barrio, ya han exigido acuerdos complejos con el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos.

El equipo encabezado por Jordi Faulí detalló que los trabajos en la fachada de la Gloria requieren la coordinación de múltiples especialistas y la utilización de materiales y métodos fieles al legado de Gaudí. El enfoque de la Junta Constructora se centra en respetar los planos y las proporciones originales, al mismo tiempo que se adapta a las nuevas circunstancias urbanísticas y las demandas del entorno actual.

Tal como informó el medio, la Sagrada Familia ha incrementado su colaboración institucional a medida que se aproxima la meta de completar el templo, involucrando de manera más directa tanto a la administración local como a los sectores vecinales afectados por el proyecto.

Según la información publicada, el diálogo entre la Junta Constructora y el Ayuntamiento de Barcelona se ha intensificado en los últimos meses. La perspectiva compartida por las partes abona la posibilidad de transformar la fachada de la Gloria en un nuevo referente arquitectónico, integrado en la dinámica de la ciudad sin generar desplazamientos.

Esteve Camps concluyó su intervención advirtiendo que las buenas expectativas se fundamentan en la disposición de todas las partes a llegar a acuerdos viables, aunque dejó claro que la complejidad política del proyecto exige prudencia hasta lograr un compromiso firmado.

Como detalló la fuente, quedan pendientes las fases de definición técnica final y la firma de un acuerdo formal, que permitirá fijar el inicio de las obras y el calendario definitivo para la fachada de la Gloria. El objetivo de la Junta Constructora es asegurar que el proceso continúe bajo los principios de diálogo y respeto mutuo, en cumplimiento de la visión original de la basílica y los intereses de la ciudadanía barcelonesa.