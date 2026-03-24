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La empresa mexicana de 'fitness' Commando Studios comprará la catalana Lapso Studios

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La compañía mexicana de 'fitness' Commando Studios comprará la catalana Lapso Studios a través de una integración que se planteará como una "transición orgánica y natural" en la que los estudios continuarán operando con normalidad manteniendo servicios y sus "ADNs de marca", según ha informado la empresa con sede en Barcelona.

Commando Studio es un grupo nacido en México, pero que aterrizó en Madrid hace nueve meses. Ahora tiene ya 2 centros y 6 salas en España y cuenta con un "plan de crecimiento agresivo a nivel nacional".

En este sentido, Commando tiene 66 salas a nivel mundial, más de 700 profesionales y cinco disciplinas deportivas. Además, posee el respaldo de la firma de capital privado estadounidense ACON Investments.

"Esta operación es una evolución natural del proyecto y una oportunidad para llevarlo mucho más lejos", ha afirmado la fundadora y coconsejera delegada de Lapso Studios, Eugenia Llopart, que seguirá vinculada al proyecto tras la adquisición, igual que Javier Herrate.

"Esta integración va más allá del crecimiento: responde a la oportunidad de sumar capacidades, talento y conocimiento local para consolidar nuestra presencia en el mercado español. Para Commando, hacerlo de la mano de Lapso es clave en nuestra estrategia de expansión en Europa", ha indicado, por su parte, su homólogo en Commando Studios, Joaquín Hirschfeld.

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