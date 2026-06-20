Fabiola Martínez se sincera sobre Kike, su hijo con Bertín Osborne, y pone voz al miedo de muchas familias

Como era de esperar, Fabiola Martínez no ha faltado en la Summer Market de la Fundación Kike Osborne, una cita solidaria muy especial dedicada a recaudar fondos y dar visibilidad a las familias con hijos con patologías y necesidades especiales, donde ha querido profundizar y matizar unas recientes declaraciones suyas sobre su hijo Kike que han emocionado a muchas personas en su misma situación. En este evento, además, ha contado con el apoyo incondicional de su gran amiga Arantxa de Benito, que no ha dudado en acompañarla en un día tan significativo.

Fabiola explica que sus palabras nacen de un miedo muy real y compartido por muchas familias: "A ver, es algo que yo he verbalizado como una preocupación que es una posibilidad, o sea, lo natural es que nuestros hijos no sobrevivan, o sea, que los padres nos vayamos antes que nuestros hijos, pero es que en el caso de las familias que tenemos hijos con alguna patología, la posibilidad de que ellos se vayan antes es mayor". Con esta reflexión, la venezolana reconoce que lo único que intentó fue poner en voz alta un temor íntimo: "Lo único que intenté fue verbalizar un miedo que yo pensaba que era algo más mío, y luego me he dado cuenta que hay muchas familias que se sienten igual".

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Lejos de arrepentirse de haberlo dicho, Fabiola asegura que la respuesta que ha recibido le ha abierto los ojos sobre la dimensión de ese sentimiento compartido: "Cuando lo he verbalizado, la cantidad de gente que me ha dicho, 'te entiendo porque yo también lo pienso'. Y de verdad que nunca pensé que había tantas personas que se sentían así". Por eso, confiesa que le ha "encantado abrir ese melón", porque son preocupaciones que "nos rondan la cabeza" y, según explica con mucha honestidad, "cuando tú verbalizas un miedo, ese miedo se hace un poquito más pequeño".

Además, subraya la importancia de sentirse acompañada en ese tipo de pensamientos tan dolorosos: "Cuando sabes que hay otras personas que están igual que tú, ya no te sientes tan sola en ese pensamiento tan doloroso". Arropada por amigas como Arantxa de Benito y por el entorno de la Fundación Kike Osborne, Fabiola convierte así un miedo íntimo en un mensaje de empatía colectiva, dando voz a muchas madres y padres que conviven cada día con la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos.

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