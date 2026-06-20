Más de 200.000 refugiados sirios en Jordania volvieron a su país desde la caída de Al Asad

Amán, 20 jun (EFE).- Más de 200.000 refugiados sirios que habían huido hacia Jordania han regresado a su país de origen desde el 8 de diciembre de 2024, fecha que marca el derrocamiento del régimen de la familia Al Asad, afirmó este sábado la televisión pública jordana Al Mamlaka.

Este recuento de regresos "voluntarios" ha sido actualizado hasta el pasado 18 de junio, según la cadena, que cita al portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Jordania, Yousef Taha, e informa de esa cifra con motivo del Día Mundial del Refugiado este sábado.

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Además, Taha concretó que desde principios de este año, "23.150 refugiados han regresado a Siria, incluyendo 2.500 entre el 1 y el 13 de junio", y subrayó que los "retornos continúan de forma voluntaria y en función de las decisiones personales de los refugiados".

Según datos de ACNUR, las mujeres representan el 49 % del total de estos retornados, frente al 51 % de los hombres, mientras que los niños constituyen el 41 %, lo que supone aproximadamente 82.000 menores.

Explicó que el 58 % de los retornados regresaron con sus familias al completo, mientras que el 42 % lo hicieron individualmente o sin todos sus familiares.

Asimismo, el 24 % de los retornados, un total aproximado de 48.000 refugiados, residían en los campamentos de Zaatari y Azraq, mientras que el 76 % regresaron desde fuera de estos campamentos.

Taha indicó que las encuestas de intención que maneja sugieren que la mayoría de los retornados se dirigen a sus provincias de origen dentro de Siria, sobre todo en la meridional Deraa.

Jordania acoge a una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo, principalmente de Siria, junto con iraquíes, yemeníes, sudaneses, somalíes y otros.

Alrededor del 81 % vive en zonas urbanas en lugar de campamentos, y casi la mitad de la población refugiada son niños, de acuerdo con datos de ACNUR, que indica que la transición política en Siria en diciembre de 2024 generó esperanza entre millones de sirios desplazados, incluidos los de Jordania, ante la posibilidad de regresar a casa.

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Durante la guerra en Siria, que duró 14 años, Jordania llegó a acoger a más de 600.000 refugiados sirios registrados, lo que la convierte en uno de los países con mayor población refugiada per cápita del mundo.EFE