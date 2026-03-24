Isa Pantoja recuerda su experiencia paranormal con Paquirri en Cantora: "Mi madre no me dejó entrar más"

Isa Pantoja manifestó que, a pesar del tiempo transcurrido desde la muerte de Paquirri en 1984, la figura del torero permanece presente en Cantora, la finca familiar de Medina Sidonia, Cádiz. Según informó el medio, la hija de Isabel Pantoja compartió que durante su infancia experimentó una vivencia que le dejó una profunda huella: aseguró haber visto a Paquirri cuando era niña, un suceso que provocó una reacción inmediata y protectora por parte de su madre al conocer lo ocurrido.

De acuerdo con la información difundida, el relato de Isa Pantoja surgió durante su participación en el programa ‘Decomasters’, donde, en la antesala de la gran final, los semifinalistas se enfrentaron a una prueba que consistió en remodelar el salón de una casa de campo con un presupuesto limitado de 3.500 euros. En ese contexto, Isa evocó sus recuerdos en Cantora y la mezcla de emociones ligada a esa etapa de su vida. El medio detalló que Isa describió la finca como su verdadero hogar de la infancia y aseguró que, aunque vivió situaciones buenas y malas, siente un aprecio especial por ese lugar.

El programa se grabó antes de hacerse público que Isabel Pantoja había perdido la finca por impago de la hipoteca, lo que derivó en una deuda aproximada de 2 millones de euros con la entidad bancaria. Isa Pantoja, en su testimonio, recordó con nostalgia las actividades cotidianas en Cantora, como los paseos a caballo, la recogida de huevos en el gallinero, la presencia de terneros recién nacidos y el ambiente de vida rural. Relató que el sitio se prestaba a historias nocturnas, cuando la familia y los allegados se reunían en el porche para compartir relatos de experiencias personales y sucesos inexplicables ocurridos en la casa.

En su intervención, Isa explicó que desde joven se ha considerado "muy mística" y que cree tener habilidades especiales para percibir energías y presencias relacionadas con personas fallecidas. Expuso: “Capto energías y veo a gente cuando muere. Soy médium.” Según publicó el medio, Isa afirmó que el ambiente de Cantora, impregnado de los recuerdos y pertenencias de Paquirri, acentuaba esta sensibilidad, ya que la casa conserva toda la memoria vital del torero.

Isa Pantoja relató un episodio particular cuando accedió al cuarto de soltero de Paquirri, espacio donde se resguardan objetos personales del diestro. Narró cómo, en una ocasión, su madre la encontró riéndose a solas en la habitación. Al preguntarle la razón, Isa respondió: “Pues me río con papá”. En esa época, utilizaba el término “papá” para referirse a Paquirri, a pesar de no haberlo conocido personalmente. Tras ese acontecimiento, detalló Isa, Isabel Pantoja le prohibió la entrada a ese cuarto, argumentando que parecía existir una conexión especial entre ella y el torero, o que Isa poseía cierto tipo de facultades paranormales.

El medio resaltó que este testimonio no solo sorprendió a sus compañeros en el programa, sino que también contribuyó al clima de misterio asociado durante años a la finca de Cantora. Isa confesó sentirse nerviosa al recordar el episodio y describió cómo se le erizaba la piel al narrarlo en público.

El contenido del relato de Isa Pantoja reúne vivencias personales, aspectos familiares y situaciones extraordinarias que han marcado la historia reciente de la finca, sirviendo como reflejo de la compleja relación emocional y simbólica que la familia mantiene con el legado de Paquirri y la casa en Medina Sidonia.