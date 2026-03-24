Euroconsumers y Football Supporters Europe denuncian a FIFA ante la Comisión Europea por entradas del Mundial

Entre las preocupaciones expresadas en su denuncia, Euroconsumers y Football Supporters Europe apuntaron a una práctica en la que FIFA aconseja evitar otras plataformas de reventa y canaliza todas las transacciones hacia su web oficial, lo que obliga a compradores y vendedores a abonar una comisión del 15 por ciento por operación, resultando en un encarecimiento significativo. Este es uno de los seis presuntos abusos señalados por ambas organizaciones en una reclamación formal que presentaron ante la Comisión Europea contra la entidad rectora del fútbol mundial. Según informó la OCU en un comunicado, el núcleo de la acusación es el supuesto abuso de una posición de monopolio por parte de FIFA en la venta de entradas para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá desde junio.

Según publicó la OCU, tanto Euroconsumers, la principal alianza de asociaciones de consumidores en Europa —de la que forma parte la OCU por España—, como Football Supporters Europe (FSE), representante de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) en la Unión Europea, sostienen que FIFA ha utilizado su control exclusivo sobre la distribución de entradas para imponer “precios excesivos” y establecer procedimientos y reglas opacos que dificultan a los aficionados la adquisición de boletos en condiciones equitativas.

El medio OCU detalló que las organizaciones consideran que estos mecanismos perjudican de manera directa a los consumidores. Entre los hechos denunciados figura la existencia de “precios desorbitados”, con entradas para la final del torneo que parten de 4.185 dólares (más de 3.600 euros), una cifra que equivale a siete veces el precio de la entrada más barata disponible para la final de la pasada Copa Mundial 2022 en Catar. Además, agregaron que la FIFA empleó “publicidad engañosa” al promocionar entradas a 60 dólares (aproximadamente 52 euros) para partidos de la fase de grupos, aunque la cantidad puesta a disposición fue tan reducida que se agotaron antes de que comenzara la venta general.

Las acusaciones señalan también la imposición de “precios dinámicos sin control”, al aplicar estrategias variables que, según la denuncia, carecen de límites y transparencia, lo que derivó en incrementos de hasta un 25 por ciento en algunas entradas de una fase de venta a la siguiente. A esto se suma la falta de información clara, ya que los compradores no logran conocer ni la ubicación de sus asientos ni la disposición del estadio, ni tampoco los equipos que se enfrentarán al momento de efectuar la compra. Además, en muchos casos, los compradores cuentan con derechos limitados o nulos a reembolsos, reportó la OCU.

Según detalló el comunicado, el proceso de venta ha incorporado prácticas orientadas a crear una sensación de urgencia artificial para la adquisición de boletos, lo que, de acuerdo con las asociaciones, incrementa la presión sobre los consumidores. Las entidades también critican el modelo de “doble beneficio” de FIFA, ya que, además de centralizar toda la venta primaria, dirige el mercado secundario a su propia plataforma, asegurándose así el cobro de comisiones tanto al comprador como al vendedor.

De acuerdo con la denuncia, las asociaciones solicitaron a la Comisión Europea la intervención inmediata para que “ordene” a FIFA suspender el uso de precios dinámicos en boletos vendidos a aficionados del Espacio Económico Europeo durante el resto de la Copa del Mundo 2026. Asimismo, piden la congelación de los precios en la fase de ventas prevista para abril, asegurando los niveles establecidos por FIFA en diciembre de 2025. Entre sus exigencias figura que FIFA publique, al menos 48 horas antes del inicio de la ventana de ventas de abril, la cantidad de entradas disponibles y su localización precisa en los estadios, además de respetar los derechos de los consumidores en ambos mercados, tanto el primario como el secundario.

Euroconsumers integra cinco organizaciones nacionales de consumidores y representa a más de seis millones de usuarios en países como Italia, Bélgica, España, Polonia, Portugal y Brasil. Según recordó la OCU, la federación se posiciona como líder internacional en información, servicios personalizados y en la defensa de los intereses de los consumidores. Football Supporters Europe, por su parte, aglutina asociaciones y federaciones de aficionados de distintos países del continente, enfocando su labor en la protección de los derechos de los hinchas en el ámbito europeo.

El medio OCU subrayó que esta acción ante la Comisión Europea busca modificar el sistema actual de comercialización de entradas para la Copa del Mundo, considerado por las organizaciones como perjudicial para los consumidores y carente de garantías de transparencia y equidad. Entre los puntos recalcados se encuentra la solicitud de mayor información previa a la compra, la apertura real de opciones de reventa y el establecimiento de un modelo de fijación de precios más claro, que impida incrementos arbitrarios y asegure condiciones competitivas comparables a las de otros sectores. La denuncia queda ahora a la espera de una evaluación por parte de la Comisión Europea, que debe determinar si inicia un procedimiento formal contra FIFA en relación con la supuesta vulneración de los derechos de los consumidores en el contexto de la venta de entradas para el Mundial 2026.