España traslada su solidaridad al Gobierno de Colombia tras el accidente del avión militar que dejó 66 muertos

La ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís en el sur de Colombia se había convertido en escenario de una tragedia después de que un avión militar C-130 Hércules, con 128 personas a bordo, sufriera un accidente poco después de despegar, dejando un saldo de al menos 66 personas fallecidas y 70 heridas. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España expresó sus condolencias y envió mensajes de solidaridad tanto al Gobierno colombiano como a las familias de las víctimas, además de manifestar sus deseos de pronta recuperación para los lesionados, según detalló el comunicado oficial del ministerio, citado por el medio.

De acuerdo con lo reportado en ese comunicado, el accidente ocurrió a unos 1,5 kilómetros del aeródromo de donde partió la aeronave, en el departamento de Putumayo. El avión transportaba a once miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 integrantes del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional. El siniestro involucró a una aeronave de tipo C-130 Hércules, utilizada tradicionalmente para misiones tácticas y transporte militar.

El medio informó que, tras el accidente, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión con altos mandos militares y policiales para evaluar la situación y coordinar la respuesta. Posteriormente, Sánchez declaró que tanto la aeronave como la tripulación se encontraban en condiciones operativas óptimas, afirmando: “la aeronave se encontraba de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada”. También agregó que las investigaciones iniciales no habían encontrado indicios de intervención o ataque por parte de actores ilegales, según recogió el comunicado ministerial.

España manifestó formalmente su pésame al presidente colombiano y reiteró su apoyo a Colombia tras este accidente, reportó el medio. Personal de rescate y emergencias trabajó en el lugar del siniestro, atendiendo a los sobrevivientes y trasladando a los heridos a instalaciones médicas de la zona. Las autoridades colombianas abrieron una investigación para determinar las causas del accidente, descartando de momento posibles acciones hostiles en el área.

Según publicó el medio, las expresiones de solidaridad por parte de España reflejan los vínculos diplomáticos entre ambos países y su compromiso con el apoyo mutuo en situaciones de emergencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró en su mensaje la disposición del Gobierno español para brindar ayuda en el proceso de investigación y acompañar a Colombia en las acciones posteriores al accidente.

En el avión siniestrado viajaban principalmente militares, según confirmó el medio, y las tareas de identificación y notificación a las familias continuaban coordinadas por las autoridades civiles y militares locales. Las operaciones para atender a los lesionados y atender la emergencia continuaban desarrollándose en hospitales y centros asistenciales en Putumayo y regiones cercanas.

El ministro Sánchez subrayó que seguirán analizando la información del accidente a medida que avance la investigación técnica. El C-130 Hércules ha formado parte durante décadas de operaciones logísticas y de transporte para las fuerzas armadas de Colombia, y el suceso planteó interrogantes sobre la seguridad operativa de estos vuelos en zonas apartadas del país.

A medida que las autoridades continúan con las tareas de esclarecimiento, el Gobierno colombiano agradeció las muestras de apoyo de la comunidad internacional, entre ellas la comunicación oficial del Gobierno español, consigna el medio. Las familias de los fallecidos y los heridos reciben respaldo psicológico y logístico mientras se desarrollan los procedimientos oficiales tras la tragedia aérea.