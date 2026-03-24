El portaaeronaves estadounidense 'USS Gerald R. Ford' atraca en una base en Grecia para "reparaciones"

La Sexta Flota de Estados Unidos confirmó recientemente que el 'USS Gerald R. Ford' registró daños materiales en su área interior tras un incendio ocurrido en la zona de lavandería, incidente que además causó lesiones a dos marineros. Este suceso se suma a dificultades previas relacionadas con el sistema de desagüe de los baños del portaaeronaves, según publicó la prensa estadounidense. El desarrollo de estos acontecimientos llevó a la necesidad de realizar labores técnicas, evaluaciones de daños y acciones correctivas en una base naval en Grecia. El medio informó que la nave arribó a la base de Souda, en Creta, para ejecutar tareas de mantenimiento y reparación después de operar en el mar Rojo.

Según consignó la Sexta Flota, la llegada a puerto del portaaeronaves ha permitido una evaluación, reparación y reabastecimiento eficiente de la nave. A pesar de los desperfectos y el incendio, las autoridades militares estadounidenses han señalado que el 'USS Gerald R. Ford' mantiene su capacidad total para ejecutar misiones asignadas. El grupo de combate que integra el portaaeronaves estadounidense seguirá desplegado en el extranjero, de acuerdo con la información proporcionada por la flota, aunque no se detalló el tiempo previsto de estancia en la base cretense.

El 'USS Gerald R. Ford', identificado como el portaaeronaves más grande del mundo, participó recientemente en la ofensiva iniciada el 28 de febrero de 2024 junto con fuerzas de Israel contra Irán. El despliegue forma parte de la presencia de Estados Unidos en Oriente Próximo, en un contexto de crecientes tensiones regionales y negociaciones en curso entre Washington y Teherán para tratar un nuevo acuerdo nuclear, según detalló el medio. Antes de su despliegue en el mar Rojo, el buque operó en el mar Caribe, donde apoyó labores contra el narcotráfico.

A comienzos de febrero, el mismo portaaeronaves efectuó una escala previa en la base de Souda, también en Creta, para abastecerse de alimentos, combustible y municiones, en preparación para las operaciones en el entorno marítimo cercano a Irán. La decisión de enviar el 'USS Gerald R. Ford' y el 'Abraham Lincoln' al área respondió a la estrategia de asegurar una presencia disuasoria y de apoyo logístico dentro del marco de la citada ofensiva junto a Israel.

El incendio del 12 de marzo generó preocupación sobre la seguridad de la tripulación y la integridad interna de la nave. De acuerdo con la información oficial publicada en medios estadounidenses, los daños materiales provocados por las llamas obligaron a revisar los protocolos y sistemas afectados, en particular después de haberse identificado previamente problemas estructurales en las instalaciones sanitarias. La flota estadounidense reiteró que, a pesar de los incidentes, las actividades de combate del grupo de ataque del 'USS Gerald R. Ford' no sufrieron interrupciones sustantivas y que el buque continuó listo para operar.

La presencia del portaaeronaves en el Mediterráneo oriental, así como el fortalecimiento de la cooperación con bases aliadas como la de Souda, se encuadran en la política estadounidense de mantener capacidades operacionales robustas en el área. El medio señaló que Washington continúa vigilando la evolución del contexto regional y ajusta sus despliegues conforme a las necesidades estratégicas y a la seguridad de sus unidades.

Para la tripulación del 'USS Gerald R. Ford', el periodo en puerto representa no solo una oportunidad para restituir capacidades técnicas y atender a los heridos, sino también para resurtir recursos esenciales y garantizar que los sistemas de soporte vital y defensa del buque se encuentren en óptimo estado tras las recientes incidencias operativas.

Las autoridades estadounidenses no precisaron cuánto tiempo permanecerá la nave en la base cretense, pero insistieron en que las reparaciones se realizan de forma planificada, con el objetivo de minimizar cualquier impacto sobre la continuidad de las misiones en la región, según reportó la Sexta Flota. La estrategia de mantener operativa la mayor nave militar estadounidense en este entorno regional refuerza el mensaje de capacidad de respuesta ante eventuales contingencias y de respaldo a operaciones conjuntas con aliados.