El Parlamento de Honduras suspende al fiscal general y facilita la apertura de un juicio político en su contra

El Congreso Nacional de Honduras ha aprobado la suspensión del fiscal general del país, Johel Zelaya, lo que abre la vía a que sea sometido a un juicio político por supuestamente incurrir en irregularidades a la hora de desempeñar su cargo, tal y como han denunciado los diputados.

La decisión ha sido adoptada con 93 votos a favor y abre formalmente este proceso legislativo para determinar las responsabilidades políticas del fiscal general a medida que se polariza el ambiente en el hemiciclo, según informaciones del diario hondureño 'La Prensa'.

"No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño", ha aseverado el propio Zelaya en un mensaje difundido a través de redes sociales. En este sentido, ha dicho afrontar la situación "con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley".

La Comisión Especial del Juicio Político contra el Fiscal General --creada específicamente para este caso-- está integrada por los diputados Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera, Luz Ernestina Mejía, Kilvett Bertrand, Francis Cabrera, María José Sosa, Alex Berríos y Éder Leonel Mejía.

Según la denuncia, durante su gestión y especialmente en el marco del proceso electoral, incluyendo los días previos a las elecciones generales de 2025, la Fiscalía "realizó diversas acciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)".

La medida ha sido anunciada por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, tras una sesión marcada por el aumento de la tensión. Así, ha señalado que es la primera vez en la historia de Honduras que se admite a trámite un juicio político y se suspende a un alto cargo para ello.

A medida que el progreso se abre será Marcio Cabañas el que asuma el cargo al frente de la Fiscalía --Cabañas es el actual fiscal general adjunto--. Está previsto que los diputados analicen próximamente otras denuncias contra diversos altos cargso del país, entre ellos el consejero del CNE Marlon Ochoa.