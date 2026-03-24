El Ibex 35 cierra plano por debajo de los 17.000 puntos, pese al alza del 13% de Puig

El precio del barril de Brent volvió a superar los 103 dólares al cierre de la Bolsa de Madrid tras el desmentido de Irán a las declaraciones de Estados Unidos sobre negociaciones para un eventual acuerdo de paz en Oriente Próximo. Este repunte en el mercado energético responde a la reciente escalada del conflicto en la región y a las declaraciones contrapuestas de líderes estadounidenses e iraníes sobre la posibilidad de un pacto. En este contexto, el Ibex 35 terminó la sesión del martes prácticamente sin variaciones, ubicándose por debajo de los 17.000 puntos, mientras el impulso de empresas como Puig se destacó sobre el resto del mercado, según informó el medio especializado.

Durante la jornada bursátil, el selectivo español registró un leve aumento del 0,13%, cerrando en 16.910,20 puntos. El incremento casi del 13% de Puig, compañía del sector de belleza y cosmética, contrastó con la volatilidad que dominaron los mercados europeos debido a las tensiones en Oriente Próximo y la oscilación de los precios del crudo. De acuerdo con los datos publicados, la subida significativa en las acciones de Puig tuvo lugar después del anuncio de negociaciones con la firma estadounidense Estée Lauder para explorar una eventual fusión de negocios, un movimiento que llevó el valor de las acciones de Puig hasta los 17,59 euros al término del día.

El medio consignó que el contexto internacional aportó más elementos de incertidumbre. El precio del Brent, referencia en Europa, retrocedió brevemente cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló haber ordenado una pausa de cinco días en los ataques hacia infraestructuras eléctricas en Irán y mencionó conversaciones que describió como “muy sólidas” con el gobierno iraní para alcanzar un posible acuerdo de alto el fuego. No obstante, desde Teherán, el presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, rechazó públicamente la existencia de tales negociaciones. Qalibaf declaró a través de redes sociales: “No ha habido ninguna negociación con EEUU. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados EEUU e Israel”, según reportó la misma fuente.

Este enfrentamiento discursivo motivó el retorno a las subidas en el precio del crudo. El barril Brent alcanzó 103,49 dólares, lo que representa un incremento del 3,55%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subió un 4,45% y se situó en 92,05 dólares. El medio detalló que los analistas de Renta 4 interpretaron la dinámica como un escenario complejo por los mensajes contradictorios desde cada bando implicado en el conflicto, aunque observaron cierto interés de parte de algunos actores internacionales en avanzar hacia una resolución, sin que ese objetivo esté garantizado.

En cuanto a los mercados europeos, la sesión mostró un comportamiento dispar. Londres avanzó un 0,60%, Milán un 0,42% y París un 0,23%, mientras Fráncfort descendió un 0,07%. El impacto de la tensión geopolítica sobre la actividad económica se reflejó en los primeros indicadores del sector privado de la eurozona, según los datos preliminares del índice PMI. Las cifras destacan que la crisis abierta tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán ralentizó la recuperación del sector privado alemán y profundizó la contracción en las empresas francesas, tal como publicó la fuente mencionada.

En el ámbito nacional, después del notable desempeño de Puig, otras empresas que registraron avances incluyeron a Cellnex, que subió un 4,38%; Repsol, con una ganancia del 3,44%; Telefónica, que mejoró en un 3,43%; Redeia, con un alza del 2,35%; y ArcelorMittal, con un 2,29%. En el lado opuesto, algunas firmas sufrieron caídas: Indra retrocedió un 4,19%; Banco Santander perdió un 1,50%; Naturgy disminuyó un 1,02%; BBVA un 0,84%; y Acciona bajó un 0,76%.

Según detalló el medio, en el mercado de renta fija, el bono soberano español a 10 años se situó en el 3,540%, superando el 3,515% alcanzado en la sesión anterior. La brecha frente al bono alemán, conocida como prima de riesgo, se ubicó en 51,57 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro perdió un 0,22% ante el dólar, cotizando a 1,1587 dólares por cada euro al cierre del mercado español.

Entre los activos considerados como refugio, la onza de oro se mantuvo en los 4.400 dólares. Por otro lado, el bitcoin, que había experimentado una recuperación desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, frenó su avance y quedó por debajo del umbral de los 70.000 dólares, según consignó la fuente original.

De esta manera, el cierre del Ibex 35 y el resto de los mercados europeos mostró la influencia de la inestabilidad geopolítica y de los movimientos en los precios de los recursos energéticos, mientras las operaciones corporativas como la posible fusión entre Puig y Estée Lauder aportaron focos de actividad destacados en la jornada.