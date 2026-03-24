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El empleo minero en Perú subió 10 % en enero al sumar más de 270.000 trabajadores

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Lima, 24 mar (EFE).- El empleo minero en Perú subió 10,2 % en enero pasado, al sumar 272.423 trabajadores, respecto al mismo mes del año pasado, los cuales están distribuidos principalmente en las regiones sureñas de Arequipa y Moquegua, así como la norteña de La Libertad, según informó este martes el Ministerio de Energía y Minas.

El número de trabajadores mineros registrado en enero del 2026 es superior en 3,2 % al promedio anual del año pasado, que se ubicó en 264.054 empleados, y evidencia, según el Ministerio, la sostenida capacidad del sector para generar empleo formal, con una participación predominante de empresas contratistas.

De acuerdo a la distribución del empleo minero por regiones o departamentos del país, la surandina Arequipa lidera este sector con 16,9 % de la participación total, seguida por Moquegua con 8,8 % del empleo total, ambas con importantes yacimientos de cobre, y la costera La Libertad con 8,7 %, que mantiene reservas de oro y otros metales.

La participación femenina en el sector minero sumó 21.989 puestos, lo que representó 8,1 % del empleo total en enero pasado, en tanto que los trabajadores hombres sumaron 250.434 puestos laborales.

Con respecto al tipo de empleador, los puestos generados por empresas contratistas mineras y empresas conexas ascendieron a 71,8 % de la participación total, con un incremento de 12,7 % respecto al mismo mes del 2025.

La minería aporta el 9 % del producto interno bruto (PIB) de Perú y las exportaciones de cobre representan cerca del 60 % de las exportaciones peruanas anuales. EFE

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